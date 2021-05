Coldplay: Esta es la verdadera historia de "Yellow"; no tiene nada que ver con la mamá de Martin

Coldplay saltó a la fama al inicio del Siglo XXI, pero en gran medida fue gracias a los grandes éxitos que se encontraban en su primer disco "Parachutes", donde se encuentra "Yellow", una de las canciones considerada "himno" de la banda británica que se daría a conocer en el año 2000.

Lo que pocos saben es la historia que están detrás de estas grandes canciones, que llegaron al corazón de la gente y las convirtieron en parte importante del legado de la banda encabezada por Chris Martin, el vocalista y compositor de Coldplay.

Por lo que en esta ocasión contaremos la historia de “Yellow”, una canción que además de ser una de las más importantes de la discografía de la banda, también es una canción que cuenta con dos historias detrás, pero en esta ocasión les vamos a revelar la verdad de cómo fue que surgió el “himno” de Coldplay.

La historia real

La banda saltó a la fama en el 2000 cuando sacaron su primer disco “Parachutes”, donde se encontraba “Yellow”, pero esta canción no tiene nada que ver con la historia de la mamá de Martin, quien tenía hepatitis”, como se llegó a manejar por muchos lados.

Fue el mismo vocalista quien revelaría la curiosa realidad detrás de esta canción, misma que se puede decir se escribió en tan solo 10 minutos y mientras estaban grabando la primera canción del álbum “Shiver”.

Martin explicó en una entrevista para Howard Stern en 2011 confirmó que todo comenzó en el estudio de grabación en Gales, pero hicieron una pausa porque tenían problemas con el micrófono de Chris; momento especial para que el cantante comenzara a arremedar a Neil Young.

Durante la imitación Martin dijo “look at de staaars” con la voz de Young y desde ese momento entendería que tenía el estribillo de una nueva canción, pero la historia no terminaría ahí, ya que encontró el acorde mientras afinaba la guitarra antes de grabar “Shiver”.

dza