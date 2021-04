The Rolling Stones: 'Let It Bleed', asesinato y caos, la HISTORIA de la ÚLTIMA OBRA MAESTRA de los sesenta | RESEÑA

«Let It Bleed» consolidó la imagen oscura que ostentaban los Rolling Stones. También significó la última obra maestra de los años 60, donde mostraron la desesperanza que se habría de vivir en el siguiente decenio con el abuso de las drogas y la política asfixiante del primer mundo como telón -el disco fue publicado un día antes de que un afroamericanos fuera asesinado por los Hells Angels en el Festival de Altamont, durante la presentación de Sus Satánicas Majestades.

El álbum continúa con línea marcada en «Beggars Banquet» (Decca, 1968), pero con letras más contundentes. Fue el último trabajo en contar con Brian Jones y el primero con Mick Taylor en la guitarra.

Los Stones llegaban a los setenta en la cresta de la ola y la separación de los Beatles los convertía en la mejor banda del mundo.

La mejor banda del mundo

Abre con «Gimme Shelter», que cuenta una letra apocalíptica y ominosa, además, contiene la participación de Merry Clayton con un solo vocal que alcanza registros sobrehumano. Cuesta trabajo creer que «Midnight Rambler» (la historia de un asesino serial) y la psicótica «Monkey Man» hayan sido escritas durante unas tranquilas vacaciones en Italia.

Una maravilla auditiva que también contiene sexo barato («Country Honk»), sadomasoquismo («Live With Me») y violencia («Let It Bleed»). Además del epitafio de la contracultura, «You Can't Always Get What You Want», que comienza como un himno y termina como un remolino. Una de las mejores canciones de la historia. Sin olvidar la versión a «Love In Vain», original del bluesman Robert Johnson.

Publicado el 5 de diciembre de 1969.

Foto: Discogs.

Déjalo sangrar

«Let It Bleed» fue lanzado con una portada que representa la construcción y destrucción y en la que aparecen todos los integrantes, incluidos Jones y Taylor. Alcanzó la primera posición en Gran Bretaña y el 3er puesto en Estados Unidos.

Eclipsada por «Sticky Fingers» (RSR, 1971) y «Exile On Main Street» (RSR, 1972), esta obra sigue siendo un punto de inflexión dentro de la carrera de los Rolling Stones. Un álbum definitivo.

Por RODRIGO CASTILLO.