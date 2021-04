Guns N' Roses: Esta es la HISTORIA detrás de "Welcome to the jungle", ¿la canción surge después de un ASALTO en LA?

Guns N' Roses se catalogó como una de las mejores bandas de todos los tiempos gracias a que juntaron la creatividad y talento de personalidades como Slash, considerado uno de los mejores guitarristas de la historia, y Axl Rose, una de las voces más reconocidas en el mundo del rock.

Pero lo que pocos saben son aquellas historias que están detrás de sus canciones y grandes composiciones, siendo algunas de ellas trágicas, otras chistosas.

En esta ocasión vamos a hablar sobre la anécdota que inspiró a la banda de finales de los 80 formada en Hollywood, ya que para poder darle vida a "Welcome to the jungle", uno de los integrantes tuvo que sufrir un asalto.

A quién asaltaron

Los integrantes de la banda, siendo Slash y Axl los más conocidos, confirmaron en diversas ocasiones como fue que le dieron vida a uno de los sencillos más reconocidos de la banda, mismo que además se colocaría dentro del top 10 de los Bilboard Hot 100. La canción fue compuesta por el vocalista.

Slash cuenta que la canción tomó forma cuando le presentó un riff de guitarra a Axl, quien quedó fascinado solo con escuchar la versión acústica, pero todo tomó fuera cuando el mismo cantante visitó Los Ángeles por primera vez, ya que fue asaltado.

Así es, el líder del grupo sería asaltado por las calles de LA, fue el mismo ladrón quien le daría una de las frases más emblemáticas de la canción, misma que además sería el centro de la misma. "You know where you are? You are in the jungle.... you're gonna die!", (¿Sabes dónde estás? Estás en la jungla... ¡Vas a morir!) le gritó el ratero.

Qué pasó después

Tras quedarse sin pertenencias, el cantante se inspiró en los problemas sociales que se vivían en las calles de LA para darle vida a una letra que buscaba ser el reflejo de todos estos problemas; tales como el alcoholismo, drogas, prostitución, entre muchos otros que serían las piezas para armar el rompecabezas

Para 2009, "Welcome to the jungle" fue considerada la mejor canción de hard rock de todos los tiempos por VH1, por lo que aquella situación que reflejaba los problemas de una sociedad terminó por ser una delas mejores canciones de la banda y de todos los tiempos.

