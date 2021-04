Cuentos para concientizar sobre la violencia intrafamiliar: Conoce Las Voladoras de Mónica Ojeda

Los monstruos que habitan en los cuentos de Las voladoras, de Mónica Ojeda, no son de otra especie, son seres humanos y “quizás lo que da más miedo es pensar que los personajes de sus historias son madres, padres o que pueden llegar a ser personas cercanas, como nuestros vecinos”, revela la escritora ecuatoriana en el más reciente episodio de El Podcast Literario.

A Mónica, más que plasmar, le interesa entender: “Cuando escribo y construyo protagonistas que sufren o que han vivido cosas que yo no, me veo ensanchando mi nivel de empatía y ocurre que, de repente, comienzo a pensar como ellos, a entender las cosas que hacen y eso pasa también cuando leemos”. De acuerdo con la autora, cuando leemos somos capaces de empatizar con los personajes, de imaginar entornos ajenos o que a veces no son tan distantes, pero que nunca nos hemos dado el espacio para pensar sobre ellos.

Por lo anterior, a la también autora de Nefando (Almadía) no le resulta difícil abordar la violencia: “No me es ajena y lo que deberíamos hacer todos es reconocer el monstruo que vive adentro; es verdad que hay personas mucho más violentas que otras, hay algunos que no la ejercemos físicamente y otros la ejercemos psicológicamente sobre otros”.

En este libro la violencia está presente, sobre todo aquella que ocurre dentro de las cuatro paredes, dentro del ámbito familiar: “Vivimos en una época donde hemos desmitificado la idea que la familia es un lugar de seguridad; además los movimientos feministas nos han ayudado a desmitificar las estadísticas. Creo que el hecho de que en nuestros países, la mayoría de las mujeres son asesinadas por miembros de su familia, por novios o por pareja es terrible. Hay que tener valor para reconocer que la violencia no está alejada del amor que sentimos por otras personas. El amor tiene un componente de violencia muy intenso”

Las voladoras es un proyecto que surgió de las ganas que Mónica Ojeda tenía de escribir a partir de una idea englobada en el concepto gótico andino, “yo quería trabajar un libro sobre la violencia, que es el eje vertebrado de toda mi narrativa hasta el momento. Me interesaba estudiar el miedo que produce la violencia a través de una determinada geografía”.

Mónica echó mano de las narraciones orales, pero también de los símbolos que tienen que ver con las montañas, las cordilleras, los volcanes, los cóndores, para trabajar historias contemporáneas, “lamentablemente que van desde el feminicidio a la existencia de aborteras –por que en los países andinos todavía el aborto es ilegal–, la violencia intrafamiliar, abusos de padres a hijas, incestos, etc… son temas que así como te los cuento son universales, pero que están mirados desde la perspectiva de la simbología andina”, dice.

En algunos cuentos, la autora tomó narraciones orales y desarrolló cuentos a partir de ellas: “En el primer cuento, ‘Las voladoras’, tomé la historia de un pueblo en Ecuador que cuenta la leyenda de que las mujeres pueden devenir en brujas, que se untan las axilas con miel, que se suben a los tejados y vuelan”. A partir de la narración oral, la escritora toma a estos personajes como una especie de alegoría del deseo: “En el cuento una familia se perturba al recibir a una voladora en casa porque al padre se le tensa el pantalón, la madre riega leche en el suelo y la lame, y a la hija puber le empiezan a crecer las tetas y empieza a sangrar”.

Hay cuentos para los que Mónica Ojeda no ocupó ninguna narración oral porque no lo necesitaba y “lo único que quería era tomar un espacio geográfico que me servía como una especie de símbolo”.

Conoce más sobre Las voladoras, de Mónica Ojeda, en El Podcast Literario.

