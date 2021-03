Queen: Cuando los MUPPETS hicieron la MEJOR versión de 'Bohemian Rhapsody' | VIDEO

'Bohemian Rhapsody' es una de las canciones más emblemáticas en la historia de la música popular. Su grandeza ha traspasado los límites del cliché por lo que muchas agrupaciones y artistas han intentado hace una versión de esta magna obra creada por Queen. Algunos han rozado en lo ridículo, pero hay una versión que se erige como la más creativa.

Versionar un tema tan complejo y ecléctico como éste requiere jugarse el todo por el todo. Aunque ninguno ha logrado sonar como Freddie Mercury, el esfuerzo se aplaude. 'Bohemian Rhapsody' cuenta con pasajes de rock, balada y ópera; se encuentra incluido en el álbum 'A Night At The Opera' (1975) y se convirtió en un rotundo éxito al encabezar las listas de Gran Bretaña y Estados Unidos, las más importantes del mundo.

En la actualidad, Queen es uno de los grupos de rock clásico que permanece en la mente colectiva gracias a sus aportaciones al desarrollo de la música popular. En años recientes, la popularidad de la banda aumentó gracias a la película biográfica de Mercury, pero también por la gira mundial que emprendieron los miembros sobrevivientes, Brian May y Roger Taylor.

Aunque John Deacon, bajista, decidió alejarse de la vida pública, aprueba todo lo relacionado con la banda. En días recientes, Queen estrenó a través de su cuenta oficial de YouTube la serie 'The Greatest', que abordará sus historia desde su fundación en 1970 hasta la actualidad, ya con Adam Lambert como vocalista.

El cover más divertido

Distintos artistas se han aventurado a versionar 'Bohemian Rhapsody' con divididas opiniones. La más divertida e increíble es la realizada por los Muppets. El repertorio de estas simpáticas marionetas le rindió tributo/homenaje a 'La Reina' emulando el video de la canción. Entre los que destacan, la participación de Gonzo y Animal.

El video inicia con Gonzo interpretando la línea introductoria acompañado de sus inseparables gallinas. Mientras el tema avanza, Animal declama la línea 'Mama', muy característica de la canción, y hacia la parte final se puede observar tocando la batería durante la parte rockera. También notable la presencia de Beaker, Fozzie, Rowlf, el perro, así como Miss Peggy y ya Rana René.

Otras versiones

Kayne West, Robbie Williams y Panic! At the Disco son otros interpretes del temas, que hubiera sido mejor no realizarlo. Mención aparte merece la hecha por Elton John y Axl Rose, quienes junto con Queen, la cantaron durante el concierto tributo a Freddie Mercury en el estadio Wembley.

Por RODRIGO CASTILLO.