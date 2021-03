Mario Vargas Llosa cumple 85 años; éstos son los momentos más polémicos del Premio Nobel

Mario Vargas Llosa es uno de los escritores más importantes en la historia de Latinoamérica. El Premio Nobel de Literatura cumple 85 años y además de su reconocida carrera como escritor, también ha sido parte de la vida pública de Perú y del continente.

Por esa razón, no se ha quedado fuera de polémicas políticas, ideológicas y hasta amorosas. Por eso, hoy en su cumpleaños recordamos los momentos más polémicos de la vida de Mario Vargas Llosa.

El matrimonio con su tía

En mayo de 1955, cuando tenía 19 años, contrajo matrimonio con su tía Julia Urquidi Illanes. Inspirado en ese matrimonio que duró nueve años, escribió la novela La tía Julia y el escribidor. En 1983, Urquidi publicó el libro de memorias Lo que Varguitas no dijo.

La relación con su prima

Después de que se terminara el matrimonio con su tía Julia, Vargas Llosa inició un romance con su prima hermana Patricia Llosa Urquidi, que además era sobrina de Julia. También llegaron al altar, en 1965. Como producto de esa relación nacieron los tres hijos del escritor: Álvaro, Gonzalo y Morgana.

Vargas Llosa estuvo casada con su prima Patricia

FOTO: Archivo

El puñetazo a García Márquez

En febrero de 1976, el Palacio de Bellas Artes se convirtió en el escenario de uno de los momentos más recordados de la literatura, en donde se encontraban dos de los máximos exponentes en nuestro idioma, pero no es recordado con algo que tenga que ver con las letras.

Mario Vargas Llosa propinó un puñetazo en el rostro de Gabriel García Márquez, cuando el colombiano se acercó a saludar a quien consideraba un gran amigo. No se sabe la razón, pero se piensa que se trataba de un problema de faldas.

Así terminó el ojo de García Márquez tras el golpe de Vargas Llosa

FOTO: Archivo

Las elecciones presidenciales

Mario Vargas Llosa fue candidato a la presidencia de Perú en 1990. Ahí perdió contra Alberto Fujimori, que fue el ganador de la carrera presidencial.

Después de su derrota se fue a Madrid. El gobierno de Fujimori había amenazado con quitarle la nacionalidad peruana, por lo que Vargas Llosa decidió solicitar la nacionalidad española. Esta le fue concedida y las críticas de varios peruanos llegaron muy pronto.

La dictadura mexicana

En más de una ocasión, Vargas Llosa se ha visto involucrado en situaciones polémicas por opinar sobre la realidad política del Perú y de otros países. En una mesa de diálogo en Televisa, el escritor dijo: "México es la dictadura perfecta. La dictadura perfecta no es el comunismo, no es la URSS, no es Fidel Castro. La dictadura perfecta es México”.

Panama Papers

El escritor no se escapó del escándalo de los Panama Papers. El nombre de Mario Vargas Llosa aparece en los documentos difundidos sobre este caso, en donde se habla de un par de cuentas offshore a su nombre.

Según la investigación realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, el escritor y su ex esposa, Patricia Llosa, estuvieron a poco de controlar la compañía Talome Services Corp. en las Islas Vírgenes Británicas, consideradas paraíso fiscal por la Unión Europea.

