The Beatles: 'Sgt. Pepper' es el ÁLBUM más INFLUYENTE de la historia; aquí te decimos por qué

Probablemente, la fecha de cumpleaños del «Sgt. Pepper» sea el 19 de agosto de 1966, día en que The Beatles ofrecieron su último concierto.

El Cuarteto se refugió en el estudio de grabación. Después de un viaje a Estados Unidos, Paul McCartney tuvo la idea de crear una banda ficticia que serviría como protagonista del nuevo álbum. Muy al estilo de la época, llamó a este trabajo como «Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band».

Ideado como un trabajo conceptual, el Cuarteto exploró los límites que permitía el estudio de grabación. El rock se fusiona con los sonidos psicodélicos, el feedback, loops, música clásica, música india, ragas y hasta la big band. Una hipérbole que se mantiene vigente.

The Beatles logró crear un trabajo que es un reflejo de los años '60.

La banda más grande de la historia

Hay optimismo como en «Getting Better» y «With A Little Help From My Friends», pero al mismo tiempo se cuestiona al individuo y su paso terrenal en «Within You, Without You», compuesta por George Harrison, y colocada justo a la mitad del viaje.

John Lennon ofreció la circense «Being For The Benefit Of Mr. K!» y la distorsionada «Good Morning, Good Morning». Mientras que «A Day In The Life» contiene el sonido del mundo desbaratándose. Sin duda, su mejor canción.

«Sgt. Pepper» también supuso una revolución visual. Fue el primero en tener una portada diseñada por un artista plástico, incluir una funda para guardar el vinil y el primero en contener las letras de las canciones.

Fue un hito, nunca antes un trabajo musical había sido tan estudiado y había influenciado tanto a la escena de la música popular. Muchos artistas lo imitaron y otros tuvieron que buscar nuevos caminos.

Considerado como un momento decisivo en la historia de la civilización occidental, ¿es «Sgt. Pepper» el mejor álbum de música de todos los tiempos?

La carátula más reconocible de la música popular.

Foto: Discogs.

Por RODRIGO CASTILLO.