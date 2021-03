Horacio Altuna: "Los Cómics puede poner en el foco de la conciencia los problemas"

La historieta, dice Horacio Altuna (Córdoba, 1941), “puede contribuir a esclarecer las cosas o a poner en el foco de la conciencia los problemas”. El argentino tiene 50 años dibujando y no entiende al cómic como un género exclusivo para divertir o de historias pueriles: “Soy un tipo muy ideologizado, me gusta contar historias que tengan un trasfondo, que puedan mover conciencias y para pensar”, dice, vía Zoom, desde Barcelona.

A pesar del peso que tiene en el mundo como historietista, Altuna está llegando a México por primera vez, editado por un sello nacional. Junto con “Los años de Allende”, de los chilenos Carlos Reyes y Rodrigo Elgueta, su trepidante álbum “Hot. L. A.” inaugura la Colección Popular Novela Gráfica del Fondo de Cultura Económica (FCE), que ofrecerá el género desde 85 pesos.

“Hot. L. A.”, tiene como trasfondo los excesos policíacos de 1992 en los barrios marginales de Los Ángeles, después del arresto del afroamericano Rodney King, y cuyas protestas dejaron 63 muertos y más de dos mil heridos. En una época sin internet, Altuna trabajó con las crónicas que leía en Los Angeles Time y con el material que le mandaba un amigo desde allá.

Su interés estaba puesto en el trasfondo social de la historia. “Si uno se pone a pensar, EU tiene dos siglos siendo racista y eso no se ha modificado y es un racismo que existe en todo el mundo, lo vemos en el Mediterráneo cuando las pateras vienen cruzando y se hunden, hay miles y miles de personas que mueren ahogadas”, dice.

Altuna evita ver las cosas desde el fatalismo histórico que no encuentra salida al problema, pero dice que a él no le tocará vivir un cambio total de las cosas: “Llevó 50 años dibujando y hasta hace 20 años, no conocí personajes de historieta negros, los ha habido, pero de forma muy circunstancial”.

“Ha pasado lo mismo con la mujer: después de un siglo de testosterona, que bueno que hay mujeres que aporten su sensibilidad y su talento, la historieta ha dejado de ser un compartimento que dejó de ser estanco en la actualidad para poder explayarse más”, concluye.

Datos curiosos

Horacio Altuna tiene 50 años publicando diariamente una viñeta en Argentina

Se estableció en Barcelona de manera definitiva en 1982

En México vive su hijo y tres nietos, viajará inmediatamente que sea vacunado

Por: Luis Carlos Sánchez

