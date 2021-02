Príncipe Harry confiesa que ser parte de la realeza le destruyó la salud mental

La familia real del Palacio de Buckingham es una de las que más ha dado de que hablar en los últimos años, pero sin dudas, el más reciente suceso es sobre el que más se ha especulado. Hace unos días, los duques de Sussex anunciaron su separación definitiva de la realeza británica, un hecho que ha despertado muchas dudas y que el príncipe Harry aclaró en una entrevista.

Meghan y Harry dejaron de lado los protocolos y ofrecieron una entrevista totalmente informal para James Corden, reconocido actor y presentador de televisión "The Late Late Show". En el programa, el príncipe acompañó al comediante en un recorrido por la ciudad de Los Ángeles en el que se mostró lo bien que lo pasaban mientras bromeaban y charlaban de la vida de los cónyuges en Estados Unidos en el último año.

Pero tan solo en unos instantes, la conversación tomó un cauce un tanto más serio cuando el menor de los hijos de los duques de Gales reveló el verdadero motivo por el cual había decidido abandonar su vida como aristócrata

El tour de Harry

Al comienzo del video, James Corden se mostraba paseando en las calles de Los Ángeles sobre un autobús para turistas. Empezó por explicar que para él, un nativo de la ciudad, era un deber darle un tour a un "amigo" suyo que recientemente se había mudado al área.

Fue entonces que recogió al duque de Sussex para comenzar el recorrido que le mostraría lo mejor del territorio. Después de platicar un poco mientras degustaban una taza de té, ambos terminaron visitando la casa en la que se filmó la aclamada serie de televisión "El príncipe de Bel-Air", un lugar en el que Harry usó el baño y al que Corden insistió que el duque y su familia deberían mudarse.

El momento de la verdad: el duque reveló el motivo de su separación

Mucho se ha especulado sobre las razones que llevaron a los duques de Meghan y Harry a tomar esta decisión. Refutando la más sonada, la cual sugería que buscaba alejarse de sus deberes, el príncipe argumentó que lo que estaban buscando era alejarse de la Reina Isabel II y todas las personas que la rodean pues estaban destruyendo su salud mental.

“Nunca me fui, nunca me fui. Fue dar un paso atrás en lugar de un retiro. Era un ambiente muy difícil, como creo que mucha gente vio. La prensa estaba destruyendo mi salud mental. Era tóxico, así que hice lo que cualquier marido y cualquier padre haría... necesito sacar a mi familia de aquí. Pero nunca me retiré. Y en cuanto a lo que a mí concierne, cualquiera sea la decisión hecha de aquel lado, nunca me retiraré. Siempre estaré contribuyendo, pero mi vida es el servicio público donde sea que esté en el mundo, será siempre lo mismo”, señaló Harry durante la entrevista.

No todo es lo que parece

Como era de esperarse, el 19 de febrero, el Palacio de Buckingham anunció que Harry y Meghan ya no formarían parte de las responsabilidades reales y que por lo tanto debían renunciar a sus patrocinios y demás títulos.

No obstante, a pesar de esta situación tan compleja para todos los involucrados, el príncipe habló del vínculo que su pequeño hijo, Archie, mantiene con la reina Isabel II. Además, destacó que, tanto su vida como la de su esposa en Estados Unidos, promete no ser tan distinta pues buscarán estar siempre al servicio de la comunidad: “Será una versión menor de lo que hacíamos en el Reino Unido, pero mi vida siempre será de servicio público, y Meghan se comprometió a eso, y los dos disfrutamos de hacer eso, de tratar de traer algo de compasión y, tú sabes, tratar de hacer feliz a la gente e intentar cambiar el mundo de cierta forma”.

