Bernardo Montgomery, el fotógrafo que ha enaltecido en el mundo de la moda a México

El artista Bernardo Montgomery ha puesto en alto el nombre de México en Estados Unidos, actualmente es uno de los fotógrafos mexicanos más importantes en el extranjero. Ha triunfado en el mundo editorial de la moda, bellas artes y retratos, además ha trabajado a lado de personalidades importantes como Carolina Herrera, Agatha Ruiz de la Prada, Prabal Gurung, Amir Taghi, entre otras.

Se ha convertido en uno de los creadores de sueños más importantes por su gran labor al querer seguir inspirando personas a través de sus imágenes.

¿Cómo fue tu primer acercamiento con el mundo del arte?

De pequeño tuve un accidente en coche en el que me morí por cinco minutos, mi recuperación duró tres años, mi familia fue mi principal motor para salir adelante, en este tiempo mi abuelo me regalo mi primera cámara me la regaló mi abuelo a los 10 años, la cual significó mucho para mí. En mi trabajo trato de enaltecer los valores como el amor, la resiliencia y la inteligencia emocional, para mí fue un despertar emocional, pero no encontraba cómo expresar mis sentimientos, por medio de la fotografía fue que encontré como transmitir lo que pensaba. Una imagen puede decir mil palabras.

¿Cuál es tu esencia?

Es transmitir mediante las imágenes, la sensibilidad personal, la conexión y la historia de cada una de las personas. Mi obra fotográfica es un homenaje al amor, a la sensibilidad humana y sobre todo a la mujer. Al día de hoy utilizo una cámara de 1970, y elegí esta cámara antigua por qué con ella debo de tener las fotos bien planeadas para que cada vez que utilizo el obturador surge algo increíble.

Mi amigo Carlos Álvarez que también es fotógrafo, me dio el consejo más grande que es: tu cámara se debe volver una extensión de tu mano y de tu ser. Desde ahí salgo a todos lados con ella, empecé a tomar fotografías a perros con sus dueños y después me presenté con modelos para darle otro enfoque. Después tuve la fortuna de ir con un amigo a la semana de la moda en Nueva York, y en el backstage conocí a Agatha Ruiz de la Prada.

¿Qué te diferencia de los demás?

Mi obra es un homenaje al amor, trato de elevar estos sentimientos los cuales me dieron mi familia, para mí lo primordial es conectar con mi sujeto, ver su energía y su esencia.

¿Cómo es tu proceso creativo?

Es muy introspectivo, en el represento mis sentimientos, me gusta mucho empoderar a mis seres queridos, porque es increíble demostrar esa fuerza que me dieron a lo largo de mi vida y de mi recuperación. En mis fotos prefiero siempre tener un elemento humano ya que quiero transmitir la sensibilidad humana.

¿Cuál es el secreto detrás de una buena fotografía?

Para mí es conectar con la persona y poder sacar su individualidad al aire por más famosos y grandes que sean. Quiero conocerlo, entenderlo y en base a eso fotografiarlo y crear un retrato honesto.

¿A qué retos te has enfrentado profesionalmente?

A muchos, pero uno que fue un parteaguas en mi carrera fue cambiar de cámara digital a análoga ya que es un proceso más lento, más personal y mucho más complicado. El regresar a estos momentos más rudimentarios fue complicado, ya que mi trabajo no tiene edición.

¿Qué opinas de los nuevos talentos emergentes que están surgiendo en el mundo de la fotografía?

Hay unos que me gustan mucho y otros que no van tanto con mi estilo, las fotografías que están compuestas en Photoshop para mí no son increíbles. Cada quien tiene la libertad de expresar su talento. México tiene grandes talentos como el escritor Juan Rulfo o Carlota Guerrero.

¿Cómo fue tu proceso de trabajo en estos meses de confinamiento?

Al principio tuve que parar ya que estaba negado a trabajar a través de una computadora, después de un tiempo regresé, pero mis sesiones que eran con 20 personas de mi equipo pasaron a ser de cinco. Este nuevo formato de trabajar mucho más pequeño se me ha hecho fantástico porque lo hace más íntimo.

¿Qué planes tienes para este año?

Estoy armando una exposición enfocada en la inclusión mi hermana es terapeuta con niños con discapacidad y he tenido la fortuna de ver lo inteligentes, espontáneas y cariñosas que son esas personas. Quiero enseñarle a la gente como de situaciones difíciles puede sacar una inspiración para crear cosas hermosas. La esencia femenina para mí es muy importante ya que representa a mi madre mi abuela y mi hermana que sin ellas yo no habrían logrado recuperarme.

¿Qué representa la fotografía en tu vida?

Significa salvación, vida, paz, a veces me estresa, pero me hace sentir más humano, en mi recuperación recurrí a la fotografía para recordarme a mí mismo que los momentos bonitos si existen, para mi es una terapia.

¿Qué representa el mundo de la moda?

He tenido la suerte de trabajar con personalidades reconocidas, al fotografiarlas me he dado cuenta que son humanas. Es gente divina, humilde a sido increíble conectar con gente que admiro y hoy poderles llamar amigos.

Por Isis Malherbe

mfa