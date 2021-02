La luz cotidiana de los amantes

Entre los rituales constantes del amor está el de despertar juntos. Comienza cuando cruzamos muy lentamente el umbral donde todavía no sabemos si estamos despiertos o dentro de un sueño. Continúa con el reconocimiento, siempre confuso al principio, de los límites entre el cuerpo propio y el de la persona amada. En un tercer tiempo, los amantes van reconociendo, aceptando, asimilando los olores, la respiración oceánica del otro: en general conjurando las distancias, las diferencias que alejan. El momento culminante es cuando vamos tomando conciencia de que nos encaminamos hacia la luz del día y hacia la luz de la presencia amada. Alcanzar la luz radiante de los amores que despiertan puede ser alcanzar un momento altamente erótico y sexual, pero también mirar de pronto la primera sonrisa matutina de quien se ama. Esos cuatro momentos del ritual: umbrales; cuerpos; conjuros y luz, son las secciones de mi libro Luz del colibrí. **

Durante tres años tomé notas cotidianas de la experiencia de despertar con una persona amada. Cada semana redacté un texto e hice un video ilustrándolo. 153 videopoemas. Los subí a las redes y recibí ecos, recabé experiencias de otras personas de todos los sexos sumadas a las mías. Luego depuré amorosa y artesanalmente el conjunto, hasta rescribir 48 poemas, 12 por cada momento del ritual amoroso descrito antes. Trabajé cada poema y cada sección con mi editor como una partitura, y el resultado es ese libro que, con una portada sorprendente de la artista Tatiana Parcero, publicó ediciones ERA.

LUZ DE COLIBRÍ DE ALBERTO RUY SÁNCHEZ. Editorial Era, 2016. Foto: Tatiana Parcero.

El título fue inspirado por un poema del gran poeta español Ángel Valente, quien describe cómo los colibríes en la rama del amanecer beben de la flor y se convierten un poco en flor. Mientras, en el mismo acto, la flor despierta incendiada de alas, se vuelve un poco pájaro. Eso mismo sucede con los amantes, me parece, a la luz del amanecer amoroso.

Agradeciendo la invitación, ofrezco a los lectores de Cúpula una muestra de estos rituales amorosos del colibrí que siguen perturbándome cuando los leo y resucitan en mí cada despertar de ayer, de hoy y, tal vez, de mañana, si tengo suerte.

* Sobre el autor: http://www.albertoruysanchez.com

** Luz de colibrí se consigue en: https://www.edicionesera.com.mx/libro/luz-del-colibri_78603/

DESPIERTA UN RÍO

Algo fluido, como el tiempo,

nace entre mis brazos

cuando tú abres los ojos.

Aparece

como si de tu cuerpo brotara el mundo.

Y yo me dejo llevar por ese río recién nacido

como algo que va tomando

la forma de un cuerpo entre tus brazos.

Caudal de alcoba, de besos, de arrebato.

Soy lo que inventa tu sonrisa

despertando.

LA CONTINUIDAD DE LOS SUEÑOS

Despertar y mirarte.

La espalda desnuda,

los sueños en ella recorriéndote pausados.

Cerrar los ojos

para ir por tu espalda en tus sueños.

Muy abajo,

entre las sábanas,

perdiéndome lentamente,

orientado por tu olor,

por el olor de un sueño.

Despertar de nuevo y mirarte desnuda,

soñando hacia el muro

convertido por ti en todos los paisajes

de todos los sueños.

Los míos se detienen en tu espalda,

viajan en ella de arriba abajo,

muy abajo de nuevo.

Dormir y despertar tres veces, cuatro tal vez.

Y ya nunca saber dónde termina qué,

dónde comienzan los besos,

si aquí o allá me arañabas

suavemente la espalda,

si soñé tu nuca o desperté besándola.

La continuidad de los sueños

se apodera de todos los deseos.

Una y otra vez

despierto sin despertar

y te beso sin tocarte

hasta que una sonrisa plena,

profunda,

me dice que logré entrar

en tu sueño

y al amanecer

besarte allá y aquí

en la boca.

CONJUROS

Algo de golpe sabe raro,

huele y suena mal.

Un insomnio delirante muy obscuro

o un mal recuerdo peor soñado,

un nada que perdonar

imperdonable.

La intensa convulsión

que nos mantiene deseándonos y vivos

a veces hace del alma seño fruncido.

Somos también tormentas que dislocar,

hechizos que conjurar, venenos tenaces,

revoltijos de entercado olvido.

Amanecer contigo es también

el reto de recordar

y el arte de hilar

los gestos amorosos,

las palabras y los silencios,

el canto y el movimiento,

las sonrisas y los placeres

obscena

y meticulosamente compartidos.

SÁBANAS CIFRADAS

Incluso cuando despierto

y ya te has ido

las sábanas me

dicen que estás cerca.

Me escribes en la noche,

sin saberlo,

una carta de amor

en los pliegues y requiebres

de la tela.

Son líneas sin ton ni son

de una canción abrupta.

Del corazón, contorsiones.

Diástole entre tus piernas.

De la mirada, espejismos.

Tu silueta floreciendo

en mi retina.

Del oído, ecos, vértigo,

estallido,

súbita orientación perdida.

Son y no son:

tu olor tenaz,

tu olor de olores

hablándome al oído,

tu mano abierta

mirándome asombrada,

tu voz que huele y duele

y sabe a mar

y me encandila.

Son las huellas digitales

de los sueños

que anoche

compartiste conmigo.

MIRARTE DENTRO

Con el tacto exaltado

mirar dentro de ti.

¿Cómo explicar que

mi sexo mira

como un ave

que te vuela dentro?

Con la inocencia del ciego

que al retirar la venda

ve por primera vez.

Amarte es mirar.

TU LÍNEA DE SOMBRAS

Cuando el sol

toca al amanecer

tu espalda desnuda

la línea de sombras de tu cuerpo

es guiño y es abismo.

Y en él quiero hundirme.

La misma línea

baja por tu espalda

Y en la cintura,

se hace profunda,

tiembla apretada

entre tus nalgas,

lanza al aire

líneas claras

para dibujar

tus piernas.

Levemente más obscura,

esa línea concentra

los restos

más profundos

de la noche,

es sonrisa, pregunta,

carcajada y silencio:

composición en movimiento.

Dentro y fuera

de tu línea de sombras

mi cuerpo quiere estar en ti

y mi sinrazón contigo.

Volverme sombra

en la línea más aguda,

cálida y cambiante

de tu cuerpo es,

al amanecer,

mi vocación más clara.

Ser en ti, contigo

un sólo abismo enamorado.

LABIOS, DIENTES

Me tocas.

Siento tu frente en la mía,

suave primero,

cada vez más intensa.

Dices que así entro mejor

en tus ideas.

Casi al despertar me miras,

siento que me miras

con los ojos cerrados.

Dices que así me ves más hondo.

Me hueles. Escucho que me hueles.

Dices que estoy en el aire que respiras.

Me devoras lentamente

con tu sonrisa afilada,

navajas desenvainadas

los dientes.

Me abrazas,

y te mueves como oleaje

llevándome agitado a la deriva.

Tu beso es ancla

y tormenta.

Fuertes y suaves a la vez,

tus labios y tus dientes

son razón obstinada.

EL SECRETO DE LA LUZ

Antes del tiempo,

amarse y despertar

era escribir y borrar.

Había palabras

de incendio y calma,

transformación y misterio.

Escribías en mí

algo que parecía fluir

de tus manos

y de tu lengua

que todo lo sabía.

Me iniciabas

al secreto de tu luz

y sus letras cambiantes.

Escribías

con luz

en la luz del aire el río ritual

que nos ataba

y desataba.

Amarse y despertar

es escribir y borrar:

seguir haciendo el ritual

de ese secreto sin sombras

en la luz de tu cuerpo.

Por Alberto Ruy Sánchez

