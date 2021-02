¿Cómo influyó MARÍA FÉLIX en la construcción del Sistema de Transporte Colectivo METRO?

La enigmática actriz María Félix, ha influido en muchos ámbitos de la historia mexicana, desde el cine de oro mexicano, la revolución femenina en el siglo XX y la moda.

Sin embargo, muy pocos saben que "La Doña" es "dueña" del Metro de la Ciudad de México. Éste fue uno de tantos regalos que le hicieron a la distinguida actriz para demostrarle su amor.

Amores

Algunos de los más grandes amores de Félix, fue el compositor veracruzano Agustín Lara, ‘el Flaco de Oro’, y Jorge Negrete, el ‘Charro Negro de México’.

Posteriormente se casó con Alex Berger, un codiciado empresario de origen francés y ambos construyeron un matrimonio viajero que compartían su amor entre América y Europa.

La participación de Berger y Félix con respecto a la construcción del metro, se puede decir que fue un "capricho" ya que la actitud altiva de "La Doña" para residir en la Ciudad de México, fue la que fomentó un transporte digno de una ciudad cosmopolita.

“Si no me lo quieren creer, nada va a cambiar entre nosotros, pero el maravilloso metro que tiene la Ciudad de México es mío, me lo regaló mi marido”, Aseguró María en una entrevista de radio.

Ella participó activamente en las reuniones de trabajo con su esposo y el gobernante de la ciudad Alfonso Corona del Rosal.

En diciembre de 1958 Corona del Rosal fue nombrado Presidente del Partido Revolucionario Institucional, cuyo Comité Regional en el Distrito Federal había sido Presidente y lo encabezó durante todo el sexenio del Lic. Adolfo López Mateos.

Durante esa gestión se construyó el edificio sede del Partido y le correspondió dirigir los trabajos de la campaña electoral correspondiente a la candidatura del Lic. Gustavo Díaz Ordáz, quien al asumir la Primera Magistratura del país lo nombró Jefe del Departamento del Distrito Federal (1966-1970).

Durante su administración se construyeron las tres primeras líneas del Sistema de Transporte Colectivo Metro.

avh