Arte Emergente, Adela Mizrahi (Ciudad de México, 1982)

Estudió Diseño Textil en la Universidad Iberoamericana, y desde 2012 incursionó en la fotografía tomando diferentes cursos. En 2014, formaliza sus estudios cursando la carrera de Fotografía Digital en Estudio Urquiza, y también en este lugar complementó sus conocimientos sobre temas como análisis de la imagen, la fotografía en blanco y negro, entre otros. Posteriormente ingresó al Centro de Arte y Fotografía (CAF), especializándose en foto-pintura y, a partir de esta experiencia, es como actualmente interviene sus fotografías creando una técnica mixta.

Como fotógrafa, siempre está en la búsqueda de lo invisible dentro de lo visible, para ofrecer una visión distinta de lo que comúnmente observamos. Su inquietud por la estética y la armonía se conjugan en sus imágenes para crear una obra minimalista y limpia, que también busca transmitir emociones.

Sus fotos proponen un acercamiento a la sociedad y al momento histórico actual, realizando una descripción en imágenes de dicha sociedad que vive de prisa, consumista y la cual no se cuestiona; donde también cada individuo deja a un lado su autenticidad para formar parte de las masas. Sin embargo, para la artista, cada individuo vibra en diferente frecuencia, tiene su propia fuerza y energía; es por ello y como medio final, que utiliza el dinamismo de la pintura para intentarla plasmar.

¿Cómo definirías lo que haces?

Trato de expresar mis inquietudes y pasiones en un lienzo, fusionando la fotografía y la pintura. En mis obras, es muy importante la paleta de colores que utilizo y siempre busco que sea con una línea ordenada y limpia.

¿Dónde encuentras tu inspiración?

Creo mucho en la energía, en el poder que emana cada una de las personas. Ésta es una de mis fuentes de inspiración, ya que al encontrarme en un lugar donde percibo esa energía, lo elijo para fotografiarlo. Luego fusiono la foto con diferentes materiales y texturas que encuentro día a día y también me gusta investigar sobre nuevos artistas y técnicas, ya que así constantemente alimento mi creatividad.

¿Cómo describirías tu proceso creativo?

Todo inicia desde la toma de la fotografía. Siempre estoy en busca de nuevos materiales y técnicas de impresión. Cuando encuentro algo que me gusta, pienso cómo fusionarlo con mi fotografía para crear la obra final; así realizo diferentes bocetos que me llevan a lo que quiero, y cuando me siento satisfecha con el resultado, construyo la pieza, la cual siempre está abierta para que realice cambios.