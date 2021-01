Consuelo Duval y Adrián Uribe reviven el AMOR con esta OBRA ¿Hay romance en puerta?

Hace más de 20 años Consuelo Duval y Adrián Uribe descubrieron juntos el éxito en un escenario al representar a Vitor y la Nacaranda y ahora lo vuelven a revivir con la obra "En pareja dos" y sus icónicos personajes como su gran herencia artística.



"Desde que hicimos 'La hora pico' (2000) siempre hubo esta química maravillosa, este respeto al trabajo del otro y es tanta la química y el amor que le tenemos al trabajo, que sin duda ha llegado al corazón del público", asegura Consuelo Duval.



En 2019 los dos amigos y compañeros comenzaron una travesía al planear un proyecto para conmemorar sus dos décadas de trabajo en común.



El resultado fue la puesta en escena de "En pareja dos", una obra que habla de lo maravilloso y terrible que puede llegar a ser el amor de pareja.



La obra se llevó a cabo en vivo durante dos años y tuvo lugar en diversos teatros mexicanos y Estados Unidos. El broche de oro fue en el Teatro Metropólitan de la Ciudad de México, y el testigo de ese encuentro quedó grabado desde entonces.

Mediante una comedia, abordarán temas de pareja. Foto: Especial





Esta vez, ambos actores reviven dicho evento con la publicación de "En pareja dos" vía streaming por la plataforma de Pantaya donde ya está disponible.



"No pensamos que iba a tomar tanta fuerza cuando se grabó. Dado el momento que estamos viviendo ahora creo que para la gente es como un bálsamo, un 'apapacho'(abrazo) al alma para divertirse una hora y media y a olvidarse de todas las cosas que están sucediendo con la pandemia", opina Uribe.

Confesiones personales

Durante la obra, los actores desdibujan los límites de la ficción con la realidad al hablar de situaciones generales de la vida en pareja, pero también las propias al repasar sus vidas personales cada uno en un monólogo lleno de sentido del humor.

"Los dos hablamos de nuestras vivencias abriéndonos con humor a las cosas buenas o no tan buenas que hemos pasado en pareja", apunta Uribe quien vive la comedia como una catarsis.

Los actores desdibujan los límites de la ficción con la realidad de la vida en pareja. Foto: Especial





Por su parte para Consuelo hablar de ciertos temas personales y exponerlos frente al público la ha ayudado a superar ciertos acontecimientos difíciles.



"Después de estos dos años de gira es como más libre y rico hablar de los errores que has cometido y de las situaciones. Luego ya dices 'ya me reí demasiado ya a lo que sigue'", asevera la actriz.

Además, ambos interpretan diversos personajes, entre ellos a un Romeo y Julieta muy atípicos, una pareja disfuncional que busca celebrar su aniversario pero que no hace otra cosa más que discutir, así como a los recordados Vitor y la Nacaranda, quienes incluso buscarán formalizar su relación.



"Creo que es una bendición poder quedarte en la gente, que la gente adopte un personaje como si fuera parte de ellos, con eso creo que ya estar del otro lado", dice Adrián del cariño que le tiene a ambos personajes.



¿Planes juntos?

Tanto Uribe como Duval esperan seguir contando más años juntos como amigos y como compañeros de trabajo y lo demuestran con más proyectos en conjunto.

Se trata de "Infelices para siempre", una película dirigida por Noé Santillán (Veinteañera, divorciada y fantástica, 2020) en la que también comparten créditos con Livia Brito, Luis Arrieta y Angélica Aragón.

"Es como un tesoro guardadito que va a salir en el momento preciso. Yo creo que todo esto en algún momento esto va a terminar y los cines van a volver a abrir y el día que llegue lo van a disfrutar mucho, es una película entrañable", dice Consuelo.



En el ámbito individual, ambos se encuentran en un gran momento, Adrián Uribe se acaba de convertir por segunda vez en padre y será parte de la serie "Pena ajena" que también se transmitirá en Pantaya.



Asimismo, Consuelo Duval viajará a Chile para filmar una película llamada "Malcriados", regresará a México para el rodaje de la serie para Televisa "Mariachis" y después de ello tiene un proyecto en puerta con Telemundo.