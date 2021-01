Lanzamiento mundial de MicroSinfonías, de Sergio Vallin: primicia en “A propósito de…”

Sergio Vallín guitarrista del grupo musical mexicano de éxito internacional Maná presenta de manera digital su proyecto personal orquestal llamado MicroSinfonías y lo anunció en “A propósito de…” con Mercedes García Ocejo. Durante la entrevista exclusiva Sergio Vallín comentó que este es un momento de enorme satisfacción porque sale a la luz simultáneamente en México, Latinoamérica, Estados Unidos, Canadá y Europa.

Sergio Vallín es músico, compositor y productor mexicano conocido desde hace más de 26 años por ser el guitarrista del grupo mexicano Maná. MicroSinfonías es el primer disco instrumental en solitario que realiza. Él lo definió así: “El universo mágico de posibilidades contenidas en una obra de arte, en este caso la música”. Durante la conversación con Mercedes García Ocejo dijo que la intensión de este disco es el poder compartir su música con la música de sus amigos compositores e intérpretes que ha admirado toda su vida. La mitad del disco está inspirado en obras de los artistas que invitó, y la otra mitad son obra de su propia autoría interpretadas con la Orquesta Sinfónica de Praga.

Artistas de fama internacional participan en MicroSinfonías

El lanzamiento de MicroSinfonías se hizo simultáneamente los primeros días de enero. Los artistas invitados por Sergio Vallín son Juan Luis Guerra, Janek Gwizdala, Ara Malikian, Fher, Bertha Rojas, Arturo Sandoval, Carlos Santana, Alejandro Sanz, Marco Antonio Solís y Steve Vail. Todas las canciones son interpretadas por Sergio Vallín y sus invitados: “Desnudo” en la que participan Carlos Santana y Janek Gwizdala. “Cuando nadie me ve” con Alejandro Sanz y Ara Malikian. “Donde estará mi primavera” con Marco Antonio Solís “El Buki”. “Vivir sin aire” con Fernando Olvera “Fher”. “MicroSinfonías” con Steve Vai. “Bachata rosa” con Juan Luis Guerra y Arturo Sandoval. “Don Sergio” con Bertha Rojas.

La participación de la Orquesta Sinfónica de Praga es también muy destacada y Sergio Vallín dijo que aunque este proyecto tardó 4 años en terminarlo, implicó un gran esfuerzo de todos: “Todos quienes participan son grandes músicos, amigos, colegas con quienes he trabajado”, dijo a Mercedes García Ocejo en “A propósito de…” y el resultado es “una mezcla de sonidos y de temas que hablan del gran espectro de la música que abarca todo, jazz, banda, clásico, rock, etcétera” comentó.

Importancia de la guitarra eléctrica y acústica

Sergio Vallín recordó en la conversación su trayectoria musical y la influencia de la guitarra clásica en su formación. Comentó que “las guitarras eléctrica y acústica son la columna vertebral de este disco, envuelto en arreglos orquestales interpretados por la Orquesta Sinfónica de Praga y embellecida con las guitarras y demás instrumentos interpretados por mis invitados especiales”, explicó. Y contó cómo desde niño la música ha sido su vida: “Desde muy pequeño he respetado a la música clásica, estudié guitarra clásica y me enamoré de esa música. Esos estudios me permitieron crecer mucho como guitarrista. Yo no soy un guitarrista clásico, pero me sirve para poder compartir lo que quería con mi música y con la de mis amigos a quienes admiro y quiero, y qué mejor que hacerlo a través de un disco”, explicó. Comentó que se tardó 4 años en grabar el disco, todo arropado por la Orquesta Sinfónica de Praga. Y que fue “un trabajo complejo y complicado porque los artistas que participan tienen agendas muy apretadas”, recordó.

MicroSinfonías es un universo de posibilidades contenido en una melodía, comentó Sergio Vallín a Mercedes García Ocejo en “A propósito de…” porque “la música –dijo- es como si fuera un disco muy cinematográfico; quiero hacer algo después con respecto a esa idea de cine”, dijo. Y expresó también que “a lo largo de todos estos años creo que en la música todo está unido y viene de un mismo lugar” porque considera que “las canciones están hechas con las mismas 7 notas que todos conocemos y por eso en las MicroSinfonías no importa el género que toques, porque todos estamos en resonancia con el amor por la música”, expresó. “Lo bauticé MicroSinfonías porque como dicen: lo que es afuera es adentro. Creo que el idioma universal es la música: es curativa y sana, y este disco solamente pretende expresarnos y creo que lo logramos comunicar de manera muy sincera”, comentó.

