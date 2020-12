¿Quién será el invitado incómodo en la cena navideña?

En las cenas de Navidad y Año Nuevo se presentará un invitado incómodo que puede ganarle el lugar en la mesa a la esperanza, se trata del miedo. En medio de la pandemia mundial de COVID-19, el miedo podría acaparar el tema de conversación cuando la familia esté reunida, advierte el psicoterapeuta Mario Guerra, en entrevista con El Heraldo de México.

“El miedo va a estar con nosotros, de eso no debemos preocuparnos. Ni siquiera tenemos que ponerle un lugar en la mesa, él va a estar ahí. Lo importante es que no sea el que domine nuestra conversación. Vamos, que no se tome el lugar central y sea el que reparta el pavo. El miedo va a estar ahí y en ciertos momentos, reconocer que está ahí es para recordarme que tengo que poner manos a la obra”.