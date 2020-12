Conoce el álbum navideño que fue VETADO tras la MUERTE de un expresidente: FOTO + VIDEO

Un álbum ideado por Phil Spector, uno de los productores más célebres de la música popular, para ser publicado en las fiestas navideñas de 1963, por lo que reunió a los cuatro artistas que trabajaban para su sello discográfico: Bob B. Soxx & The Blue Jeans, Darlene Love, The Ronettes (recordadas por el super éxito "Be My Baby") y The Crystals.

Spector tuvo un papel fundamental en la elaboración de las canciones en las que puso en práctica su famoso 'wall of sound' (muro de sonido), que consistía en grabar varias capas de un mismo instrumento y colocarlo en la mezcla final.

Así, viejos temas navideños como "Rudolph The Red Nosed Reindeer", "White Christmas" o "Frosty The Snowman" se convirtieron en clásicos contemporáneos. Volviéndolos unos infaltables en toda lista de reproducción de estas épocas. El álbum concluye con un discurso del producto en donde desea felices fiestas mientras los artistas se unen para cantar "Silent Nigth".

Edición en disco compacto con la portada original. Foto: Rodrigo Castillo.

"A Christmas Gift For You" es una muestra de cómo sonaban los grupos en Norteamérica previo a la llegada de los Beatles, y a pesar de se una selección de canciones navideñas, a lo largo del tiempo se ha convertido en uno de los álbumes fundamentales de la música popular. En 2003, la Rolling Stones lo posicionó en el puesto 142 de los mejores álbumes de todos los tiempos. La misma revista lo eligió el mejor disco navideño de todos los tiempos en 2019.

Luto por JFK

El álbum fue grabado entre septiembre y octubre de 1963 con una fecha de publicación estimada para el 22 de noviembre de aquel año. Sin embargo, ese mismo día el presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, fue asesinado por un francotirador en Dallas, Texas. Algunas copias fueron puestas a la venta ese día, pero la publicación fue retirada del mercado en señal de luto.

Dos semanas después, "A Christmas Gift For You", se relanzó obteniendo una aceptación moderada por parte del público, que seguía en shock por la muerte de Kennedy. Sin embargo, el disco fue de gran influencia para grupos como The Beachs Boys, The Supremes, Simon & Garfunkel y hasta The Beatles.

Clásico navideño

A inicios de los años 70, Apple reeditó una nueva versión de disco, con una portada que muestra a Phil Spector disfrazado de Santa Claus, que logró un gran éxito covirtiéndolo en la colección navideña obligada en cada diciembre.

En la actualidad, las copias del álbum que se pusieron a la venta el 22 de noviembre de 1963 tienen un valor en el mercado de hasta cinco mil dólares.

Reedición de Apple en 1972. Foto: Especial.

Por RODRIGO CASTILLO.