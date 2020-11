WE ARE: un espacio para creadores de contenido en la CDMX dispuesto a explorar tu creatividad e impulsar tus proyectos

La música, el podcasting, la creación literaria y cinematográfica, la fotografía y la gastronomía, son elementos que se unen entre sí para dar como resultado a WE ARE, un espacio multipropósito y canal creativo en el que dialogan distintas disciplinas culturales. Desde hace tres años vela por ser un punto de encuentro dedicado a establecer conexiones entre artistas y formar a una nueva generación de productores de contenidos que buscan crecer en lo individual y lo colectivo.

Ubicado en la colonia Narvarte en la Ciudad de México y compuesto por un estudio de grabación y disquera, una academia, un área de exposiciones y un club, WE ARE tiene a su disposición a una comunidad generadora de cultura: músicos, fotógrafos, bandas emergentes, ingenieros de audio, productores, promotores culturales y profesionistas, quienes desafían lo establecido e impulsan proyectos originales que aspiran a ser entrañables.

Aunque el 2020 estaba pensado para que WE ARE se trasladara al mundo virtual desde un inicio, el poder de este lugar fue puesto a prueba en términos de adaptabilidad debido a la pandemia por COVID-19; sin embargo, el equipo supo mantenerse de pie y en constante creación a pesar de la actual coyuntura.

Un espacio de uso personal

WE ARE surgió en 2018 de la necesidad e inquietud de Randy Ebright, baterista de Molotov, y José López Alonso, guitarrista de Los RayoBacks, por tener un espacio en el que el “cotorreo” y la fluidez musical tuviera lugar. De forma casi natural las instalaciones —que en ese entonces se encontraban frente al Parque España— se convirtieron en un epicentro en el que estaba permitido desarrollar cualquier idea creativa.

Debido al sismo ocurrido en septiembre de 2017 que sacudió a la Ciudad de México, el lugar, cuyo nombre era WE ROCK, tuvo que ser trasladado a otra parte: a la colonia Narvarte Poniente, calle Heriberto Frías 217, que es donde actualmente están ubicados.

El rock era el género que mantenía unidos a todos esos amigos, por eso decidieron nombrarlo de esa manera. Pronto, el lugar cobró mayor relevancia y se tomó la decisión de abrirlo al público, invitando a todo aquel que quisiera participar; fue en este momento en el que los ensayos, grabaciones, asesorías y clases se formalizaron.

Luis Ledezma “El Children”, baterista de Café Tacvba, Miguel Hernández, Rey Pila y Alex Patrick son algunas de las personalidades de la música que imparten clases y dan asesorías en este espacio. Todos ellos se incorporaron al proyecto luego de mucho tiempo de convivencia con los socios fundadores, ya que era común encontrarse en “toquines”, eventos y festivales.

WE ARE, el ADN del proyecto

Tras varios años de autonombrarse WE ROCK, el equipo recientemente decidió cambiar de nombre ya que había evolucionado de distintas maneras: “esto evoluciona a WE ARE porque de repente empezamos no solamente a hacer rock, y sentimos que las personas pudiesen pensar que como no hacen rock, el lugar no es para ellos”, dice Jacobo Velázquez, manager de WE ARE.

La esencia que desde siempre caracterizó esta necesidad de crear ha sido la de estar juntos, la de compartir y ser parte de algo, por eso, el equipo consideró que WE ARE era el nombre que mejor comunicaba su objetivo: “no queremos borrar lo que está en el proyecto que fue WE ROCK, ya que es parte de nuestro ADN, pero nos clavamos en decidir más por el WE que por el ROCK, por eso decidimos aventarnos a establecernos de esa manera pensando en que la gente se acerque a nosotros y quieran ser con nosotros”, expresa Jacobo.

Ahora, WE ARE ha transmutado hacia otras disciplinas culturales; lo que empezó siendo sólo música, ahora abarca podcasting, gaming, cinematografía, fotografía, literatura, gastronomía, entre otras. Cualquier disciplina es bienvenida siempre y cuando la fluidez creativa la acompañe.

Sala A de WE ARE. Foto: Facebook

El lugar está compuesto por un estudio y disquera, una academia que incluye las clases y asesorías, un área de exposiciones que surgió con la idea de aprovechar las instalaciones, y un club que empezó siendo sólo de rock, pero que ahora es definido como “un canal de contenido del entretenimiento y la hospitalidad”.

Dentro del estudio se da espacio a que bandas y artistas emergentes se desarrollen y creen sus propios proyectos bajo sus criterios, pero si requieren apoyo, las asesorías y las clases están a su disposición. La oferta de estas últimas es variada y va desde producción musical, hasta asesorías legales y mentorías personalizadas. El área de exposiciones, por su parte, está abierta para cualquier artista visual que quiera dar a conocer su obra.

El poder adaptativo de WE ARE

La pandemia por COVID-19 no significó para WE ARE lo mismo que para otros lugares que ofrecen servicios. Desde principios de año el equipo tenía planeado cerrar temporalmente las instalaciones para por fin reinventarse de manera completa, ya no sólo en términos de los servicios, sino también remodelar y reorganizar para que fuera más apto para las actividades.

El traslado de todo ya estaba más o menos contemplado por los socios, quienes planearon seguir produciendo contenidos y dando clases desde sus casas. En septiembre, luego de que finalizara la remodelación, decidieron reabrir con estrictas medidas sanitarias y mucha cautela.

Aunque a veces llegan a visitar el lugar, la mayoría de las cosas las hacen a distancia debido a la pandemia. Gran parte de las clases continúan siendo de forma virtual, y sólo las asesorías y mentorías son personalizadas, y se ofrecen a una sola persona de forma presencial.

WE ARE se mantiene de pie con su abanico de posibilidades y oferta creativa. Estos meses lo único que ha venido para ellos ha sido trabajo y muchos proyectos, sobre todo los podcasts que están próximos a estrenarse durante el mes de diciembre y el próximo año.

Jacobo concluye invitando a las personas a acercarse a WE ARE. Quiere que sepan que ya no sólo abordan rock, sino que han evolucionado y transitado hacia otras disciplinas: “estamos emocionados de que las personas se acerquen a nosotros y nos compartan sus proyectos que de alguna u otra forma podríamos trabajar juntos”.

Por: Aranza Bustamante