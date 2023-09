Rincón de Romos es muy seguro y no pasa nada, dice alcalde

Esta mañana fue presentado el programa del Festival Nacional de la Birria que se realizará en próximos días en el municipio de Rincón de Romos, por lo que garantiza Francisco Javier Rivera, alcalde de dicha demarcación, que habrá mucha seguridad para los visitantes porque allá no pasa nada.

"La verdad es que no ha sucedido absolutamente nada en Rincón de Romos, no es el pueblo que se dice en algún momento que ha tenido problemas. No tiene problemas, ha estado muy seguro. Y por eso la invitación es que vayamos a constatar que la armonía social que se hace en Rincón de Romos es muy atractivo".

Francisco Javier Rivera, presidente municipal de Rincón de Romos