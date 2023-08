Congreso del Estado tiene la obligación de revisar el rechazo de los municipios a la Ley 3 de 3

La exsenadora y promovente de la Ley 3 de 3, Angelica de la Peña Gómez, hizo un llamado al Congreso de Aguascalientes a revisar el rechazo de los seis municipios a la Ley 3 de 3 en contra de la violencia hacia la mujer.

Sin embargo, De la Peña, asegura que el Congreso local tendrá que cumplir con esta ley durante el próximo proceso electoral, al ser un precepto constitucional.

“En el transitorio a esa reforma constitucional ordena a todos los congresos locales a legislar para n la materia, de tal forma que en el Congreso del Estado están obligados a revisar qué fue lo qué pasó, por qué y n algunos municipios no se aprobó, cuáles fueron sus argumentos”.

La exsenadora expresó su preocupación detrás del rechazo de estos municipios, temiendo que se esté protegiendo a posibles violentadores.

“A mí me preocuparía muchísimo que ese fuera el motivo. No estoy prejuiciando, pero para que no demos pie a malos entendidos, lo que tenemos que hacer es que el congreso se aplique para que pueda ser vigente la 3 de 3 en la próxima elección”.