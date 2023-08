Magistrade electoral de Aguascalientes responde a críticas

Recientemente, se viralizó un Tiktok en el que se señalaba y se criticaba al Magistrade, Ociel Baena Saucedo, por usar el pleno del Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes para grabar videos para sus redes sociales. Al respecto, el propio Magistrade respondió a estas críticas, argumentando que no se está violando ninguna normatividad.

“El pleno del Tribunal Electoral es un espacio en el que llevamos a cabo las sesiones, no tenemos ninguna reglamentación que impida su uso, incluso el pleno también se usa para eventos sociales como cursos, capacitaciones, presentaciones de libros, etc”.

En este sentido, Baena Saucedo, apunta a que toda esta polémica se relaciona a su expresión de género.

“Es la primera vez que vemos en la historia de México a una persona no binaria ocupando una magistratura saliendo a dar mensajes en este espacio. Palabras como ‘la que jotea’, cuestiones de nuestra población, ha causado mucha molestia en estos grupos conservadores y es lamentable que sigan con esa forma”.

Además, se le juzgó por supuestamente cobrar en la plataforma de TikTok, por violentar un código de vestimenta que no existe y por “ridiculizar” a la población LGBTIQ+.

“Yo no represento a la población LGBTIQ+, yo formo parte de. No estoy ejerciendo un cargo de elección popular, ni tampoco fui electe para representar a una población, simplemente estoy siendo yo, estoy desempeñando mi libre desarrollo de la personalidad, mi identidad y expresión de género no binaria”.