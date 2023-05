Empresarios fuera del Consejo Directivo de MIAA también podrán participar en mesas de trabajo

Con respecto a la conformación del Consejo Ciudadano del Modelo Integral de Aguas de Aguascalientes (MIAA), compuesto en su mayoría por empresarios, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Aguascalientes (CCEA), Raúl González Alonso, aseguró que “el que no estén contempladas algunos representantes en el comité directivo, esto no quiere decir que estén aislados de poder participar en unas mesas de trabajo, en donde se estarán emitiendo y pidiendo opiniones”.

González Alonso, sostuvo que el número de consejeros previamente establecido en el Reglamento Oficial de MIAA, es más que suficiente, argumentando que un número mayor de miembros podría afectar a la hora de la toma de decisiones.

“Un consejo directivo es inoperante cuando se tiene un número de miembros más grande; en este caso son 18, pero un número mayor traería más conflicto, por eso en un consejo se busca que sí estén las personas que pudiesen aportar, no digo que las que no estén no lo hagan, pero lo estarán realizando en estás mesas de trabajo”, añadió.