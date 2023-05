Regidora Ale Peña adelanta el sentido de su voto para la integración del Consejo Ciudadano de MIAA

La regidora morenista, Ale Peña, dio a conocer que la lista de nombres que pretenden integrar el consejo directivo que estará llevando a cabo las riendas de MIAA no cumplen con el principio básico de no tener algún tipo de nexo o liga con algún partido político o con alguna administración anterior, incluso algunos están siendo investigados.

"Estaríamos hablando de cuotas y cuates y no necesitamos un consejo de cuotas y cuates, necesitamos un consejo que realmente este enfocado en su función, tomar decisiones precisas para el futuro a mediano y a corto plazo de uno de los principales problemas de nuestra ciudad que es el agua y no estar preocupados porque si estos que pudieran tener intereses políticos, estarían más enfocados en ver cómo posicionar algún aspirante, en meter algún contrato a favor de algún representante político” Alejandra Peña, Regidora de Aguascalientes

Por este motivo, adelantó que su votación de los nombres propuestos será en sentido negativo, ya que aunque no cuestiona que algunos de los perfiles que fueron propuestos cuenten con la capacidad técnica para desempeñar su función, el pasado que tienen como el ex rector de la Universidad Autónoma de Aguascalientes o el de dos exsecretarios de finanzas, uno en la administración del gobernador, Martín Orozco Sandoval y el otro en la administración del expresidente municipal, Toño Martín del Campo no abona a que sea un verdadero consejo ciudadano.

“Estamos hablando de dos ex secretarios de finanzas, estamos hablando de un exrector que además ha sido duramente cuestionado, estamos hablando de excandidatos a distintos cargos públicos. Que no nos quieran tomar el pelo, de ninguna manera podríamos estar a favor de algo que no fue votado".

Incluso mencionó que algunos de los nombres propuestos para el consejo están siendo actualmente investigados en sus encargos anteriores y aunque precisó que se mantiene la presunción de inocencia, un consejo con tanta responsabilidad y de reciente creación no puede iniciar con ningún tipo de duda o señalamiento de la honorabilidad de cada uno de los participantes del mismo.

“A mí me da un poco de tristeza que las propuestas no cumplan con el primero de estos requisitos, que es ciudadanizar la toma de decisiones, sobre todo en un tema tan importante como es el agua"

Por esto último, hizo un llamado a que esta decisión de la integración del consejo se tome con la seriedad del caso y que en realidad se integre un verdadero consejo ciudadano que pueda llevar a buen puerto las decisiones del suministro de agua en el municipio capital, ya que es un recurso que es vital y no se puede tomar decisiones poco serias en este sentido.

