Realizarán encuentro para apoyar a Claudia Sheinbaum, aseguran no es acto anticipado de campaña

El domingo 28 de mayo se realizará un encuentro de mujeres en apoyo a Claudia Sheinbaum, quien busca convertirse en candidata a la presidencia de la república.

Negaron que el evento sea un acto anticipado de campaña.

"No es un acto anticipado de campaña porque nuestra intención no es decir voten por una persona, no es llamar al voto, es difundir el trabajo que se está haciendo para que la conozcan como un perfil que puede llegar a gobernador bien nuestro país"

Ana Luisa Cardona