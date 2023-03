Preocupa la violencia en la entidad a la Diócesis de Aguascalientes

Preocupa a la Diócesis de Aguascalientes la violencia que se registró en Aguascalientes durante este fin de semana.

“A todo mundo nos preocupa la violencia, a quien no le preocupe, seguramente algo no está funcionando bien, pero a todos nos preocupa la violencia, a quien no le preocupe algo anda mal”

Rogelio Pedroza // Vocero de la Diócesis de Aguascalientes