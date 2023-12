Evacuan a 211 trabajadores del edificio administrativo de la UAA tras sismo

Un total de 211 trabajadores de la Universidad Autónoma de Aguascalientes fueron evacuados del edificio administrativo tras el sismo de magnitud 5.8 que se ubicó a 25 kilómetros al sur de Chiautla de Tapia, en Puebla y se sintió en algunos estados de la República.

En la casa de estudios se activó la alerta sísmica por lo que los trabajadores evacuaron el lugar.

En la Universidad había muy pocos estudiantes dado que sólo están acudiendo a exámenes.

“De manera particular creo que la mayoría de mis compañeros y yo no nos percatamos, no sentimos el sismo como tal, únicamente atendimos las recomendaciones del personal que está a cargo que es la evacuación del edificio y conforme a los protocolos que ya veníamos practicando desde hace algún tiempo creo que oportunamente pudimos retirarnos del edificio".

Mauricio Lugo, trabajador