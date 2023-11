No habrá obstáculos para investigar el actuar de elemento en el caso Mabel: Alcalde

En juego se encuentra el puesto de la primera respondiente que asistió al accidente en el que participó la joven Mabel, pues testigos aseguran que la uniformada presuntamente dejó que la aparente responsable se diera a la fuga, por lo cual esto se está investigando y no habrá obstáculos para que la Fiscalía General de Aguascalientes realice su trabajo, explica el alcalde Leonardo Montañez.

“Es un tema que ahorita está en el área de la Fiscalía, desde luego que nosotros lo que les comentamos es que pongan sus denuncias y garantizarles que nosotros no vamos a obstaculizar la investigación y jamás vamos a hacer algo que vaya en contra de que sea una justicia como debe ser. No vamos nosotros a tratar de incidir para que las cosas no se esclarezcan. Desde luego que el municipio siempre va a ser imparcial”.

Leonardo Montañez, presidente municipal de Aguascalientes