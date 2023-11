No hay preocupación del Gobierno Federal sobre inseguridad en Aguascalientes: Silvia Licón

De enero a octubre se han registrado 67 homicidios dolosos en Aguascalientes, de los cuales 41 han sido por arma de fuego, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), sin embargo, la violencia en nuestro estado aún no ha sido un tema preocupante para el Gobierno Federal, puesto que todavía es considerado como una de las entidades más seguras en todo el país.

“No, no lo han manifestado porque inclusive yo he estado en reuniones donde se encuentra la secretaria Rosa Isela, cuando el presidente nos reúne, y pues no, en general no hay una preocupación en Aguascalientes. Todavía, todavía dentro de los estados, todavía se considera de los más tranquilos”.

Silvia Licón Dávila, delegada de Bienestar en Aguascalientes