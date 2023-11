Aumenta hasta 50 por ciento ventas en comercios durante temporada decembrina

Hoy comenzó el Buen Fin y con ello una gran cantidad de personas se va a dar cita en los centros comerciales o en locales del primer cuadro de la ciudad para comenzar con las compras de Navidad. Es por dicho motivo el que los comerciantes "hacen su agosto" y tienen una importante cantidad de ventas durante esta temporada.

"Decembrina es muy buena, puede hablarse de un 50 por ciento en general, me iría con los de más a los de menos. Hay quienes no les pega directamente, pero sí podemos tener una muy buena temporada"

Por su parte, Eduardo Flores Ramírez, titular de la Condusef en Aguascalientes exhorta a la población que va a comprar artículos durante el "Fin de semana más barato del año" que compare precios antes de adquirirlos, sin embargo, él asegura que sí hay muy buenos descuentos en las diversas tiendas.

"Comparen, que vean lo que hay. La verdad he revisado y sí hay buenos descuentos, es importante que vean que en realidad sea el descuento, muchas veces sube el precio y luego lo vuelven a bajar y con el análisis que he tenido, la verdad sí he visto que han hecho buenos descuentos".

Eduardo Flores Ramírez, titular de la Condusef en Aguascalientes