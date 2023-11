La enseñanza no es un juego, dice mujer por paro de labores de maestros

Durante la manifestación de los docentes se tomó la decisión de detener sus labores y esto ocasionó que 40 escuelas de Aguascalientes se vieran afectadas, lo cual también tendría consecuencias negativas para los estudiantes. Al respecto se le preguntó la opinión sobre la decisión de los docentes a la ciudadanía de Aguascalientes, comentaron lo siguiente.

"Los maestros no están haciendo lo correcto. La enseñanza no es un juego, están forjando el México del mañana, dependemos de ellos para el bienestar del pueblo. Que luchen, estoy de acuerdo. Que cuiden sus derechos, también. Pero no a base de que los niños pierdan clases".