Va Veolia a corte internacional contra el Municipio de Aguascalientes

Veolia en Aguascalientes se acabó, pero no así los problemas alrededor de la concesionaria que durante 30 años, pareció ofrecer un servicio más en términos de convulsión, que de armonía y calidad, tanto por cuestiones de la compañía como también y en gran medida, por las decisiones tomadas por los gobiernos municipales del PRI y del PAN, incluso desde el momento de la privatización.

Hoy, 1,200 millones de pesos es lo que el Municipio de Aguascalientes debe a Veolia por dos conceptos: descuentos en recibos y carteras vencidas. De acuerdo con Lluís Jordan, director de Veolia en Aguascalientes, la empresa solo reclama lo que es suyo y, ante, el impago hasta el momento dice, llevarán el caso ante un tribunal internacional.

En entrevista para El Heraldo de México, el directivo de la transnacional francesa enmarca que la compañía busca cobrar el adeudo de los dos esquemas por dos vías: cobro al Ayuntamiento o diligencias de cobranza con los usuarios que mantienen adeudos. La primera deuda, la de los 100 millones de pesos que el municipio acumuló por concepto de descuentos a los recibos de usuarios -sobre todo en épocas electorales como lo constatan documentos- no ha sido pagada ni parcialmente.

El segundo adeudo, el más fuerte, por 1,100 millones de pesos que corresponde a carteras vencidas es el que más parece preocupar a Veolia. Jordan asegura que el municipio tiene la opción de responder por la deuda, antes de que la compañía busque cobrar usuario por usuario, no obstante, ante la dificultad de la alternativa y el hecho de que MIAA ya inició operaciones generando un doble recibo en sus primero dos meses de servicio, hace pensar a la empresa de origen francés en comenzar una disputa legal en una corte internacional.

Luís Jordan explica que, en el marco del tratado comercial existente entre México y Francia, Veolia reclamará el adeudo, además,

“Hemos iniciado un proceso internacional porque hay un tratado que existe entre México y Francia. Cuando hay una inversión de una empresa extranjera se adhiere a esos tratados que básicamente lo que dice es que se van a proteger esas inversiones para que no se pierdan en un país. Cuando no nos ponemos de acuerdo como ahora, tenemos que recurrir a ese tratado para buscar esa solución. Hemos tratado de buscar una solución, pero si no la encontramos, tenemos que recurrir a ese arbitraje”.

Luís Jordan