Se cumple un año de la muerte del secretario de Seguridad, Porfirio Sánchez y cuatro uniformados

Han pasado 365 días del caso que conmocionó a los aguascalentenses y a la sociedad a nivel nacional: el desplome del helicóptero Águila I y el fallecimiento del entonces secretario de Seguridad Pública Estatal, Porfirio Javier Sánchez Mendoza, así como del piloto y el capitán de la aeronave, además de dos artilleros. Caso que hasta este momento no se ha resuelto.

HECHOS

Era alrededor de las 07:00 de la mañana del 17 de noviembre de 2022 cuando a través de las frecuencias policiacas se alertó que se estaba registrando un operativo por parte de la policía estatal, en conjunto con la aeronave, en el municipio de Jesús María.

Sin embargo, al cabo de aproximadamente una hora, se reportó en incontables ocasiones que el helicóptero se había desplomado en un lote baldío ubicado sobre avenida Independencia, a la altura del fraccionamiento Porta Real, localizado en la misma municipalidad.

En ese momento se desplegaron una gran cantidad de unidades de emergencia para controlar y extinguir el fuego que envolvía el helicóptero. Y luego confirmar que los cinco tripulantes lamentablemente habían fallecido. Al día siguiente se rindió homenaje póstumo en la Catedral de Aguascalientes y después en Palacio de Gobierno.

VERSIONES

En el lugar de los hechos, un vigilante de alguna empresa del municipio de Jesús María, declaró ante los medios de comunicación que, un grupo de motociclistas había disparado en contra del Águila I, pero esto fue desmentido días después por las autoridades. No obstante, Jesús Figueroa Ortega, fiscal del estado de Aguascalientes, dio a conocer que una parvada pudo haber sido la causante del desplome.

Sin embargo, hasta el momento no se han podido establecer cuáles fueron las causas de la caída del helicóptero, pues “todavía no se tiene el resultado en relación con el tema en relación con el accidente, todavía la Agencia Civil Aeronáutica no nos han notificado con relación al resultado del lamentable accidente”, explicó Manuel Alonso García, secretario de Seguridad Pública estatal de Aguascalientes.

