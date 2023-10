Ni una sola gota de agua tienen vecinos de la colonia La Cruz

Cada tercer día los habitantes de la colonia La Cruz se abastecen de agua y como pueden, se encargan de llenar botes completos para bañarse, hacer los quehaceres del hogar, o para vertirla en el inodoro porque de un día para otro se quedan sin el vital líquido.

Tal es el caso de una pareja de adultos mayores que tienen dos locales en aquella colonia del suroriente del municipio de Aguascalientes, pues al menos este día no cuentan con agua.

"Nos dan cada tercer día. Yo hasta ya bajé las lavadoras a la cochera porque no puedo agarrar agua arriba (en el tinaco) porque no hay, y echarle del tambo a la lavadora... Ayer hubo (agua) hoy no hay".

Comerciante