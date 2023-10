Comerciantes de Los Muertitos se manifiestan por falta de luz

Esta mañana, comerciantes del tianguis de Los Muertitos se manifestaron en Palacio Municipal por falta de luz en sus negocios, según reportan los mercaderes.

Bernardo Ramírez Martínez, secretario general de la Asociación de Comerciantes Independientes (ACOCIN), asegura que los apagones son constantes en el tianguis, afectando a los casi mil negocios, no obstante, la falta de electricidad por 7 horas de este lunes, detonó las molestias de los comerciantes.

En este sentido, el representante de los comerciantes, sostuvo que el titular de la Dirección de Mercados, Israel Díaz, siempre se ha mostrado indiferente y apático hacia los mercaderes.

“La apatía y el valemadrismo de Israel ha sido de toda la vida, nosotros tenemos muchas acusaciones por discriminación comprobables, y al señor simplemente no le importa”.

Frente a ello, Israel Díaz, asegura que siempre se ha actuado conforme al estado de derecho y en este caso de falta de luz, la Dirección de Mercados no es la dependencia correspondiente para solucionar el problema.

“Si ellos están peleando el tema de la luz, nosotros como Dirección de Mercados no otorgamos energía pública, es CFE y si no les hacen sus contratos individuales y entre la mayoría de los comerciantes asignan a una tercera persona para que les den la luz adelante, yo no tengo ni voz ni voto en las decisiones de ellos porque es un servicio para ellos”.

Israel Díaz, titular de la Dirección de Mercados.