Consecuencias de utilizar maquillaje “pirata”

En las últimas notas hemos estado abordando el tema de la piel, pues en realidad es un tema súper extenso, hoy hablaremos sobre las consecuencias de usar maquillaje barato.

Hemos comentado de las diferentes marcas de maquillaje extranjeras y las marcas mexicanas, recomendando en cuales invertir nuestro dinero. Pero algo que sé, porque he vivido en carne propia la confusión que causa tanto producto y no saber por dónde empezar y, menos si no se tiene tanto presupuesto, esto es un área de oportunidad que aprovechan algunos para hacer productos de muy baja calidad, para ofrecerlos a precios muy bajos, prometiendo ser productos buenos, estos son los llamados “clones”. Por eso hoy en día es muy fácil adquirirlos casi en cualquier lado.

Debemos entender primero que nada, que lo barato puede salir caro, por lo regular estos productos no están testeados ni aprobados por dermatólogos, ya que por su fabricación en masa y muchas veces clandestina no lo permite. La calidad de los componentes de estos productos no es nada clara y existen estudios que nos indican que utilizan ingredientes que pueden resultar altamente tóxicos como el plomo, también incluso se han detectado heces de animales, imagina poner esto en tu rostro ¿Es asqueroso no?

Las consecuencias que puede traer el uso de estos productos van desde una simple irritación, salpullido, infección en los ojos hasta cáncer por los químicos que utilizan para su elaboración. Tenemos que ser extremadamente cuidadosas con lo que llevamos a nuestra piel y mucho más a nuestros ojos.

Como observación también para tomar en cuenta cabe destacar que estos tipos de maquillajes al ser de baja calidad, en cuanto a sombras se refiere su pigmentación es muy pobre, en labiales, suelen resecar demasiado los labios y no son de larga duración.

No satanizo el maquillaje de los mercados ambulantes (tianguis), ya que ahí mismo puedes encontrar marcas de buena calidad como Bissú que, como ya lo vimos sus precios son muy accesibles y es de las marcas más consentidas para adquirir, como esta existen varias más de excelente calidad pero lo que tienes que hacer es asegurarte que sean marcas registradas, esto lo notarás porque estos productos tienen en sus etiquetas los ingredientes con los que están hechos y cuentan con sellos legales.

Como recomendación, si ves en lugares como estos (tianguis) paletas de sombras o maquillaje de marcas reconocidas a precios muy por debajo lo más probable es que no sean originales y más vale no arriesgarte.

