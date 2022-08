Make Up de las celebridades, ¿vale la pena invertir en ellos?

Muchas celebridades (o “celebrities”) han sabido aprovechar su fama y su éxito a la industria cosmética y lanzar su propia línea, hoy hablaremos de varios de ellas mencionando que tanto vale la pena adquirirlos.

Rihanna “Fenty beauty”. Su éxito es innegable, su aprobación por diferentes editoras de belleza y sobretodo avaladas por los más grandes maquillistas del mundo nos habla de lo excelente de sus productos. Lo que ha causado muy buen impacto en los consumidores es el hecho que es la primera marca comercial que tiene una gama muy extensa en cuanto a bases de maquillaje, son alrededor de 50 tonos que van desde pieles muy claras a muy obscuras, en realidad esa fue su inspiración inicialmente, ya que ella ha declarado que sufrió en carne propia no contar con un base que fuera exacta a su tono de piel, al ser una persona de color no existía una marca que se enfocara en estos tonos y por eso decidió crearla, siendo un éxito y gracias a esto diferentes marcas decidieron también hacerlo, pero ella es la pionera de en productos inclusivos. Su línea de labiales es excelente también ha tenido muy buena aceptación ya que sus labiales líquidos de larga duración se mantiene intacto y No reseca los labios. Así que vale completamente la pena, la puedes encontrar en SEPHORA o de venta en línea.

Kim Kardashian “KKW Beauty”. Ella entro al mercado de la cosmética con su técnica estrella “el contouring”. Todas en todo el mundo queríamos lograr lucir sin cachetitos, con una nariz respingada y una barbilla afilada y su marca prometía que lo lograríamos, sin embargo, no ha recibido buenos comentarios, que ni su amplia gama de tonalidad de correctores ha dejado contentas a las consumidoras quienes han criticado que en los tonos para pieles negras desaparecen por completo en su piel y las de pieles claras quedan excesivamente blancas en su rostro. La textura del corrector no es la deseada o lo que promete ser, y si de precios se habla pues los comentarios no son nada alentadores, ya que dicen que son carísimos y difíciles de conseguir por los gastos de envío. Se comenta que su presentación es hermosa pero su esponja, por ejemplo es completamente inútil.

Kylie Jenner “Kylie Cosmetics”. Una de las marcas más famosas y de mayor tendencia. La modelo, empresaria y celebrity comenzó con el lanzamiento de su “lip kit” que consta de un labial líquido y un lápiz delineador, se agotó en cuestión de minutos. El éxito continuo con los eyeliner, sombras para ojos, iluminadores y paletas con colores súper de moda. Kylie ha puesto mucho empeño en su línea de cosméticos haciendo que sea una de las mejores si se habla de durabilidad e impecabilidad, ya que proporciona un acabado fantástico y una cobertura excelente, la duración de sus productos es de mínimo cinco horas sin importar el contacto con el agua o comida. Las únicas criticas negativas van relacionadas a su adquisición.

Victoria Beckhham “Victoria Beckham Beauty”. La ex space girl se convirtió en una afamada diseñadora de moda y tuvo su primera incursión en cosmética con una colaboración con nada mas, ni nada menos que Estée Lauder, pero en 2019 decidió lanzar su propia marca, desde su lanzamiento ha tenido un aceptación increíble, triunfando los productos para realzar la mirada como son las sobras, estas tienen un acabado mate y un excelente pigmentación, su lápiz para ojos es resistente al agua y lo más importante fue probado y aprobado por dermatólogos y oftalmólogos. Pero su más reciente creación es un serum que, en colaboración con una leyenda de la belleza está siendo un hitazo. La revista Vogue del Reino Unido ha dicho “piel más hidratada y luminosa después de utilizarla cada noche”.

Selena Gómez “Rare Beauty”. Con una larga historia de éxitos era de esperarse que Selena llegara al mundo de la cosmética y lo hizo con el pie derecho, ya que creó todos los productos desde su experiencia sensorial. Todas sus fórmulas son transpirables, ligeras, frescas y de buena cobertura, además son veganas. Su base de maquillaje cuenta con un gama de 32 colores y los expertos han calificado de muy buena manera su delineador de ojos. El bálsamo para labios es uno de los favoritos de los consumidores por su ingrediente principal que es el karité que aporta un aspecto voluminoso y sano a tus labios. Podemos encontrar todos los productos de esta marca en SEPHORA , es una de las marcas que bien vale la pena.

Lady GAGA “haus Laboratories”. Decidió apostar principalmente por los labiales, aunque también tiene una gama de sombras, no ha llamado tanto la atención a pesar de la fama de la cantante ya que las paletas tienen colores muy llamativos y minimalistas lo cual no es para todas las personas, menos las que buscan un look con tonos más naturales. La línea se lanzó en exclusiva por Amazon y hasta el momento no ha tenido gran relevancia. Las editoras de la revista Glamour probaron los productos y en general recomiendan los labiales. Por lo tanto creo que no vale tanto la pena.

Como ellas existen muchas más, por lo que vimos no siempre lo caro es mejor, creo también, que no es necesario adquirir marcas de renombre para lucir espectacular, en nuestro próximo articulo hablaremos de las marcas de maquillaje mexicanas que muy buena competencia dan a este tipo de marcas y, obviamente por menor costo.

Sigue Leyendo:

La piel después del Covid

Los hombres también tienen vanidad