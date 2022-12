15 mil migrantes regresarán a Calvillo a pasar las fiestas decembrinas

Miles de migrantes se estima estarán regresando a Calvillo para pasar las fiestas navideñas con sus familias.

Desde finales del mes de noviembre comenzaron a llegar algunos migrantes como Abel Sánchez, quien llegó la semana pasada y en su caso decidió hacerlo por avión ante la inseguridad que se vive al transitar por carreteras del vecino estado de Zacatecas.

Abel pasará la navidad en Calvillo para en enero regresar a Estados Unidos para seguir trabajando como estilista.

Asegura que algunos migrantes tienen miedo de volver por lo peligroso que están las carreteras en el vecino estado de Zacatecas.

"Yo he escuchado a varias personas que no quieren venir por lo que se escucha y todo y más algunos amigos que son americanos que los hemos invitado para Calvillo no quieren venir por la inseguridad"

Abel Sánchez // migrante