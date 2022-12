Lleva dos noches durmiendo en el suelo en el Aeropuerto de Guadalajara ante el retraso de vuelos

Lina Contreras lleva dos noches durmiendo en el suelo del Aeropuerto de Guadalajara junto a su mamá y sus dos hijos ante el retraso y cancelación de vuelos.

Lina buscaba llegar a Sacramento en los Estados Unidos, cuando su vuelo fue cancelado sin que le dieran alguna explicación, el vuelo fue cambiado para hoy a las 6 de la tarde, pero recibió un correo electrónico dándole la opción de cambiar su vuelo para más tarde.

“Es ridículo, claro que no, y están ofreciendo dinero 500 dólares, pero no, como nos vamos a quedar más, eso es ridículo”

Jacqueline es otra de las afectadas junto con su familia, ante la cancelación de su vuelo tuvieron que pagar hotel para pasar la noche, la aerolínea no se hizo responsable de este gasto.

“Nosotras somos de Guanajuato y tuvimos que venirnos cinco horas antes de nuestro vuelo y ya cuando íbamos a llegar aquí llegó la notificación que lo habían cancelado y no nos quisieron reembolsar el dinero y tuvimos que quedarnos en un hotel porque no nos dieron, era ayer a las 8 de la noche y hasta hoy a las 7 de la noche nos dieron otro vuelo".

Los afectados piden explicaciones y sanciones a la aerolínea.

“Perdió su vuelo y lo tuvieron como tres horas aquí, con una alegata y lo único que le decían es que si quería un vale para unas alitas,fue todo lo que le dieron y mi hermano perdió mucho dinero, su trabajo y todo y apenas le dieron un vuelo para ahorita a la 1, estamos esperando a ver si se va a ir todavía falta… Ligar a … Volaris ya tienen mucho tiempo con muchos problemas, eso si quieren cobrar hasta de lo que sea, pero no es justo y le echan la culpa al clima, yo vivo en Tijuana y ahorita el clima está bien, está hasta haciendo calor, lo que pasa es que sobrevendieron los boletos… nos dejó el vale de las alitas porque todavía preguntaron y en Tijuana no vale y otra cosa,vas a las alitas y te dicen que te pueden dar las puras alitas, pero no te van a poder completar los 400 porque no hay papas fritas, no es una cosa que da risa”