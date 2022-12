Enojo y desesperación viven pasajeros en Guadalajara por retraso y cancelación de vuelos

Enojo y desesperación viven pasajeros del aeropuerto de Guadalajara por la cancelación y retraso de vuelos de una aerolínea.

De acuerdo con algunos de los pasajeros, la justificación que les dan es que es por el clima.

“Tenemos desde ayer, vengo de Morelia, voy a California a Fresno, que hay retrasos, en sí no sabemos por qué, lo único que se es que ha habido problema allá con el tiempo y como estaba lloviendo no sé si no pudo despejar o no sé cuál sea el problema”.

Jaime // afectado