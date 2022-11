Sin sobresaltos el precio del huevo en Aguascalientes

Luego de que se diera a conocer que 5 granjas comerciales del país fueron afectadas por la gripe aviar AH5N5, las malas noticias en Aguascalientes aún no son recibidas.De acuerdo con un chequeo de precios en diferentes establecimientos por parte del equipo de El Heraldo de México, el precio del huevo no varió de la semana pasada a esta.

Por ejemplo, en una tienda de abarrotes y un Oxxo de la colonia Las Arboledas de la zona centro norte de Aguascalientes el precio por kilo se mantuvo en 36 y 38 pesos, respectivamente. Al poniente en la colonia Curtidores, una tienda de abarrotes de la avenida Salvador Quezada Limón mantuvo de igual forma su precio en 39 pesos por kilo del producto.

Cabe destacar que de acuerdo con palabras de Juan Carlos Anaya, director del grupo de Mercados Agrícolas el brote de gripe aviar no ha representado aún un incremento el precio del huevo y del pollo, no obstante, de no detenerse el brote no se descarta el aumento en el corto plazo.

Este fin de semana también, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) y la Unión Nacional de Avicultores (UNA) descartó que el brote de gripe aviar represente por el momento un riesgo para la salud pública.

