Regresaron 16 familias a sus casas tras la explosión en el Fraccionamiento México

Un total de 16 familias ya pudieron regresar a sus hogares en la colonia México afectada tras el choque del tren contra una pipa de combustible, la cual terminó en llamas.

“Tenemos 26 domicilios que ya están habitables, ya están listos que lo único que se está haciendo son reparaciones en fachada y calle, ya tenemos ahorita 16 familias que ya entraron a sus domicilios y esperemos que poco a poco, todos vayan regresando a los mismos, ya tienen todos los servicios eléctricos, gas, agua, telefonía ya hay, inclusive de cable, ya están todos los proveedores tocando la puerta con ellos para poderles dotar de estos servicios” Eduardo Muñoz // coordinado estatal de Protección Civil

Se trata de las viviendas que no presentaron daños, mientras en las viviendas más dañadas no se ha podido iniciar con las reparaciones debido a que la fiscalía no las ha podido liberar. Lo anterior se debe a que van lentas las denuncias de los afectados, hasta el momento se tienen dos domicilios que presentan daño estructural.

