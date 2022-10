Doña Silvia lo perdió todo, tras el choque de la pipa contra el tren en el fraccionamiento México

Silvia Martínez es una de las personas que tuvo pérdida total tras el choque de la pipa contra el tren el pasado jueves en el fraccionamiento México.

“Íbamos a descansar porque yo había hecho las labores de la casa, mi hija llegó de trabajar y oyó un estruendo ella y nada más me alcanzó a gritar mamá vámonos, sálgase con las niñas, una niña se estaba bañando, ella se bajo en toalla y corrimos todos descalzos nos fuimos hasta abajo, pero cuando nos salimos el fuego ya casi abrazaba las casas, fue espantoso, fue espantoso, pero gracias a Dios aquí estamos y yo tengo en Dios en que nos vaya bien"

Doña Silvia está viviendo junto con los demás integrantes de su familia en una casa que acababa de comprar su hija.

“Nos prestó esa casita para alojarnos tres familias, dos de mis hijos y yo, porque uno de mis hijos también en esa calle vive conmigo con su familia, entonces a todos nos dio alojamiento, gracias a Dios que la acaba ella de comprar y no tiene absolutamente nada, todos cupimos y aquí la iglesia nos ha apoyado mucho el padre nos dieron cobertores y ahí los puse para todos los que llegamos, nos han apoyado con despensa gracias al padre y a la gente”

Silvia mantiene la fe en que podrán ayudarla

“Ese día pensaba yo que le iba a dar un infarto a mi esposo, ese día yo ya no sabía si preocuparme por una cosa o por otra. Todo en manos de Dios, todo en manos de Dios, lo que me vaya a tocar me va a tocar, lo que va a pasar, va a pasar, lo que ya paso, ya pasó lo peor, ya nos salvamos hasta descalzos nos salimos, pero gracias a Dios estamos bien. Yo ahora digo que Dios venció a la muerte porque fue horrible”

Silvia Martínez// afectada