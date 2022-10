Si había señalamientos, pero no plumas en cruce del tren en donde choco una pipa

En el cruce de Avenida Aguascalientes, en el fraccionamiento México, donde se registró el choque del tren contra una pipa cargada con combustible, la cual terminó en llamas la tarde de este jueves, había señalamientos, más no plumas.

"Señalamientos suficientes había, pluma no, pero si señalamientos suficientes, pero ahora como estaba en reparación (el puente) pues sabemos que cuando se hace otro tipo de cierre, pues se llena un poco más de señalamientos para que la gente tome precaución y bueno, pues el chófer yo creo que intentó ganarle el paso al tren" Eduardo Muñoz // Coordinador de Protección Civil Estatal

El coordinador de Protección Civil indicó que será con un estudio médico el que determinará si el chófer de la pipa cargada con combustible manejaba bajo los efectos de alguna sustancia o no.

"Eso ya lo van a determinar con el estudio médico que le hicieron en fiscalía, se lo llevaron al C4 y luego a Fiscalía para determinar si venía bajo los influjos y no sabemos la mera verdad sería muy aventurado”

Los vecinos y comerciantes señalan que hace tiempo había plumas en el crucero, pero se las robaban.

"Pues irá la seguridad si la han puesto los de Ferromex, me ha tocado ver qué ponen las plumas y todo, pero la pinche gente imprudente, me ha tocado ver cuando le están dando patadas arrancándolos, que lo más seguro es que los llevan al kilo no sé cuanto chingados les den " Jorge Figueroa // afectado

Por lo que pidieron al gobierno que ponga topes grandes para que se paren los automovilistas.

“Le pedimos a gobierno que ponga unos topes grandes para que se paren los automovilistas, porque se pasan como si fueran vía rápida, entonces si necesitamos unos topes grandes" Enrique Hernández // vecino de la zona.

El coordinador de Protección Civil señaló que están hablando con personal de Ferromex para que se coloquen plumas en cada uno de los cruces.

“Si ya estamos hablando con ellos para que nos pongan plumas en toda la ciudad y también pedirles que le den mantenimiento porque no sé si recuerdan en segundo anillo y constitución que luego la pluma se venía sola y ya no levantaba ,si les estamos pidiendo que nos apoyen más en eso y sobre todo más en esta área porque se va a determinar si hay que demoler el puente o vamos a seguir trabajando normalmente como se estaba trabajando, los peritos van a determinar si hubo daño en la estructura del puente y pues no se nos pueda colapsar, por eso tenemos cerrado el pase de vehículos para evitar la vibración o cualquier situación de riesgo" Eduardo Muñoz // Coordinador de Protección Civil Estatal

Se realizó un recorrido por los cruces del tren para corroborar el funcionamiento de las plumas, y en el cruce de las vías en Segundo Anillo y Constitución, se pudo comprobar que en donde existe una pluma, la misma no funciona.

"Yo he visto que hay fallas, de repente funciona y de repente no, pues si debería estar funcionando, pero yo creo que más que la pluma, la gente debería de tener la precaución independientemente de que haya pluma o no haya pluma" Vecina de la zona

Quienes resultaron afectados piden a los choferes ser prudentes.

"Que sean prudentes porque el tren siempre pita para que paren, para que pueda pasar el tren, pero hay mucha gente que no respeta, que dicen que al cabo le voy a ganar al tren y ahí está lo que pasó" Vecina de la zona

