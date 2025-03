"Make Me Girl", el reality show coreano que genera controversia por promover las cirugías plásticas

Corea del Sur es conocido por ser un país donde las cirugías plásticas y los tratamientos estéticos son el pan de cada día, pero recientemente ha causado controversia "Make Me Girl", un reality show que promueve este tipo de procedimientos de manera indiscriminada.

De acuerdo con algunos televidentes, el programa "Make Me Girl" busca fomentar los tratamientos estéticos en personas que realmente no lo necesitan, lo que podría generar mayor presión para los coreanos, quienes día a día se ven obligados a cumplir con estándares de belleza que los afectan su salud física y mental.

Además, los espectadores señalan que muchos de los procedimientos a los que los participantes se han sometido lucen "poco realistas" y "poco naturales", lo que podría crear una imagen imposible de alcanzar para quienes no tienen los fondos suficientes para realizárselos.

En Corea del Sur, existen altos estándares de belleza. (Créditos: Hello TV The Life)

¿De qué trata "Make Me Girl"?

Aunque "Make Me Girl" no es el primer programa en su tipo, anteriormente existieron "Let Me In" o "Let Beauty", si es el único que utiliza participantes que no tienen malformaciones en el rostro o afecciones faciales poco comunes, por lo que ha sido duramente criticado por los televidentes al considerar innecesarios estos procedimientos.

Los coreanos sienten una gran presión por cumplir con los estándares de belleza. (Créditos: Hello TV The Life)

Además, los participantes de dicho reality show son en su totalidad mujeres y algunas han sido sometidas a una drástica pérdida de peso de manera poco saludable siguiendo dietas estrictas. Por si fuera poco, muchas llegan con la idea de cambiar su aspecto para lucir más bellas para sus esposos y ser mayormente aceptadas, lo que incrementó aún más la controversia.

"Ellas no deberían cambiar por sus esposos, sino por ellas mismas", "Sus rostros estaban bien, no necesitaban cambiar tanto. Ahora, sus narices de todas lucen igual", "Este programa simplemente fomenta una imagen poco real" y "Deberían cancelar este programa", fueron algunas de las reacciones en redes.

Altos estándares de belleza en Corea del Sur

En Corea del Sur, existe una gran presión para que los jóvenes cumplan con los estándares de belleza, por lo que no es extraño que sea uno de los países donde las personas se someten a mayor número de cirugías estéticas. Además, la industria del entretenimiento ejerce una mayor presión ya que muchos se sienten obligados a lucir como los idols de K-Pop, quienes presumen cuerpos delgados, piel blanca y rostros que son considerados "perfectos" y "hermosos".