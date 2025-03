"Téngame paciencia por favor": abuelito vendedor de mangos de la CDMX se viraliza por su humildad | VIDEO

Un abuelito vendedor de mangos está haciendo llorar a todo TikTok, esto después de que un usuario de la red social compartió un video en el que se ve al adulto mayor en el Centro de Coyoacán de la CDMX despachando con mucha amabilidad y humildad. Lo que lo colocó en la mira fue la frase con la que le pidió a un cliente que le tuviera "paciencia", esto en caso de atenderlo lento, ya que por su avanzada edad, su fuerza también es menor.

El video que ya acumula más de dos millones de reproducciones fue compartido por la influencer Debora Hallal (@deborahallal en TikTok), quien quiso mostrarle al mundo cómo muchos adultos mayores todavía tienen que salir a las calles a trabajar para poder obtener ingresos que les permitan obtener una vida digna, aunque esto les cueste mucho esfuerzo y malos tratos por parte de algunas personas.

Las imágenes que han cautivado a muchos se ve el Centro de Coyoacán, muy cerca de las jardineras con un hombre de mandil rojo y un carrito para vender mangos frescos empalados y jícamas en bolsa, asimismo, algunos botes con chiles de colores para la elección del cliente. Allí se le ve pelando un mango y usando un artefacto para poder colocarle el palo de madera, allí es cuando le pidió a la influencer que no de desesperara por su forma de vender.

"Nomás ténganme paciencia por favor", dice el abuelito mientras continúa con su trabajo.

El video tomado por Debora Hallal también la muestra a ella y a otra persona respondiendo "sí" al vendedor. "Tqm señor que parte mango por mango al momento para sus clientes", escribió la joven. El video rápidamente se hizo viral en TikTok, donde apareció también una joven de nombre Dulce, quien afirmó que este hombre es su abuelo.

"Lo amo, él es mi abuelo", escribió con orgullo, mientras que en la sección de comentarios recibió apoyo de algunos internautas. "Cuanta gente grosera le habrá tocado para que diga eso al momento de despachar", "dónde es, me urge ir", "yo le tengo mucha paciencia señor de los mangos, que hasta el video se repitió varias veces", "me dicen eso y lloro todo el mes", "le han tocado malos tratos, a lo mejor por eso lo dice" y "yo no sé por qué la gente es así con los de tercera edad, ellos salen para tener un taco en su mesa", se lee en TikTok.

Luego de que el vendedor de mangos cautivara al Internet entero, los internautas han preguntado si siempre se encuentra en el Centro de Coyoacán, ya que les gustaría ir a apoyarlo en su negocio.