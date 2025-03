De qué trata “Materialists”, la nueva comedia romántica de Dakota Johnson con Chris Evans y Pedro Pascal

Las salas de cine están listas para los próximos estrenos y un título que se mantiene como tendencia en Twitter es “Materialists”. La película se apega al género de comedia romántica y fue protagonizada por la actriz estadounidense Dakota Johnson, quien compartió créditos con los actores Chris Evans y Pedro Pascal.

De acuerdo con el sitio IMDb, la dirección y guion del largometraje estuvieron a cargo de Celine Song, quien no sólo se desempeña como directora, ya que también es dramaturga y guionista. Previo a liderar “Materialists”, en 2023 dirigió la cinta “Vidas pasadas”.

“Materialists” es un proyecto de cine prometedor, de acuerdo con los comentarios que se leen en redes sociales, especialmente en X -nombre que actualmente recibe Twitter-, debido a que numerosos usuarios expresan que ansían que su estreno ya tenga lugar; sin embargo, esto sucederá hasta el próximo 13 de junio.

“Algo que me gusta de ‘Materialist’ es que se ve como una película hecha para el cine y no la televisión, qué alivio ver decisiones estéticas particulares y no un reciclaje de todas las comedias románticas de Netflix” y “Nora Ephron debe estar descansando en paz al saber que Celine Song podrá replicar las comedias románticas de antaño. Nancy Meyers debe estar feliz de que Celine pueda replicar esa fantasía romántica en la que está metida Dakota Johnson. Muero por ver ‘Materialists’”, se lee en Twitter.