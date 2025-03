Cajera de Oxxo admite que le duele atender jóvenes de su edad que estudian la universidad: “Ellos no lo valoran”

Las redes sociales permitieron conocer el sentir de una cajera de Oxxo quien mediante un video confesó su postura debido a que trabaja y atiende a universitarios de su edad: “Me mata”. Sus palabras derivaron en una ola de comentarios de usuarios que la alientan.

En concreto, la joven expuso su sentir en su cuenta de TikTok en la que se presenta como Karayse (@karayse._). Mediante su perfil de la plataforma de clips comparte cómo es su día a día, lo que incluye su trabajo en la cadena de tiendas de conveniencia de origen mexicano.

Su reciente video en TikTok destaca por lo que expresó, de modo que se ha vuelto viral. En este contenido se muestra trabajando como cajera de Oxxo y se lee el siguiente texto: “Me gusta trabajar, pero me mata atender chicos de mi edad regresando a la universidad”.

Empleada se viraliza por una confesión que hizo

La confesión de la cajera de Oxxo es lo que generó que el video en TikTok se volviera viral, ya que incluso se destaca “ellos no lo valoran”. Numerosas personas reaccionaron a esto y algunos comentarios que se leen dicen lo siguiente: “Tranquila, cuando se gradúen se van a volver tus compañeros de trabajo” y “de rato van. Ser tus compañeros de trabajo en Oxxo”.

Hubo quienes alentaron a la cajera de Oxxo debido a que la animaron a estudiar, a fin de que siga creciendo en lo profesional hasta que logre lo que tanto desea. Y, además, le expusieron que su valor no se mide por el trabajo que tiene y realiza.

“Ponte a estudiar, ahí no lo es todo... Tienes más futuro, échale pluma”, “no permitas que tu nivel de educación defina tu valor. Todos tenemos circunstancias que nos limitan” e “Instituto Oxxo te permite estudiar una licenciatura con beca al 100, acércate a RH y pregunta”, me expusieron usuarios a la empleada.

Usuarios de TikTok se identifican con cajera de Oxxo

La cajera de Oxxo recibe en su mayoría palabras positivas porque algunos usuarios incluso se identifican con ella. Como muestra de ello, dos cibernautas compartieron sus situaciones de vida. Una expuso “con 22 años de edad y todos los días pienso en como hacerle para salir adelante y no miro la puerta”, mientras que otra compartió “trabajé ocho meses en Oxxo, ya estaba titulada, pero no encontré trabajo de lo mío y necesitaba trabajar. Aunque hubo momentos malos, no me rendí. Hoy, después de dos años, Dios me permitió ejercer (mi profesión)”.