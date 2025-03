Estas son las 5 mejores excusas para no acudir a un lugar que no quieras, la respuesta de la Inteligencia Artificial

Seguramente muchas personas han recibido una invitación para asistir a un evento organizado por amigos, familia o laboral y han sentido la necesidad de no asistir. En realidad, prefieren realizar cualquier actividad fuera de allí, sin embargo, a veces resulta difícil elegir una excusa para no concurrir. Es por ello, que se le consultó a la inteligencia artificial cuáles son las mejores frases y no quedar mal con los anfitriones.

La inteligencia artificial en base a la recopilación de millones de datos, genera algunas frases para declinar una invitación sin ofender a nadie. En ese sentido, quienes por diversos motivos no pueden asistir a un evento programado, esta herramienta les sugiere las frases adecuadas. Toma nota cuáles son las mejores para desistir de alguna actividad social.

La IA generó algunas frases con excusas para desistir de una invitación. Fuente: Freepik

Frases elegidas por la IA

Una de las frases excusatorias seleccionada por la IA es: "Me siento un poco mal del estómago", clásica y efectiva. Nadie suele pedir pruebas cuando alguien menciona problemas digestivos, ya que es algo que puede pasarle a cualquiera y lo mejor en esos casos es quedarse en casa. Otra excusa es: "Tuve un imprevisto con una entrega urgente en casa". Alegar un problema de logística como la llegada de un paquete importante o un servicio de mantenimiento es una excusa realista. Además, no invita a muchas preguntas, ya que este tipo de situaciones son habituales y difíciles de prever.

Según la IA para excusar tu inasistencia a un evento puedes decir: "Me duele la cabeza horrible desde la tarde", es infalible, ya que estos malestares pueden aparecer en cualquier momento. Para sonar más creíble, se recomienda agregar un "espero mejorar mañana" para mostrar interés en retomar planes en otro momento. Hay que tratar de no justificar demasiado, ya que cuanto más se intenta convencer, más sospechas se pueden generar.

La IA revela los pretextos infalibles para decir "no" sin problemas. Fuente: Freepik

Otra excusa para usar es: "Estoy terminando algo importante que me surgió de repente"; sin especificar qué tarea suena un poco misterioso y creíble. La inteligencia artificial recomienda no dar más detalles, solo decir que es algo urgente que demanda toda la atención. "Me quedé sin batería en el coche y no arranca", los problemas con el auto son uno de los pretextos más utilizados porque justifican no poder moverse de casa. Además, es algo que puede pasarle a cualquiera y que no requiere demasiadas explicaciones.