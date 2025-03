Las estafas son cosa de abuelos: estas son las nuevas funciones de Google para detectar llamadas o SMS fraudulentos

Android ha anunciado una serie de innovadoras funciones diseñadas para fortalecer la seguridad de sus usuarios, manteniéndolos conectados y protegidos de contactos fraudulentos. Entre las novedades más destacadas se encuentra una función impulsada por inteligencia artificial que detecta mensajes de texto o SMS engañosos, así como llamadas procedentes de personas sospechosas. Google, en su constante esfuerzo por "hacer la vida más fácil" a sus usuarios, ha presentado estas características que no solo protegen, sino que también facilitan la vida diaria.

Cómo detectar estafas en tus comunicaciones

Una de las funcionalidades más destacadas es la que permite informar y bloquear estafas con alertas en tiempo real sobre mensajes de texto sospechosos, todo gracias a la IA. Google Mensajes ahora puede marcar patrones de texto conversacionales comúnmente asociados con estafas, permitiendo a los usuarios identificar mensajes que inicialmente parecen inofensivos, pero que en realidad esconden intenciones maliciosas. La detección de fraudes se realiza en el propio dispositivo, de forma local, garantizando que las conversaciones permanezcan privadas.

Google te ayuda a detectar y bloquear estafas en tus mensajes. Fuente: infobae.com

Como parte de la configuración de Protección contra spam, la Detección de estafas de Mensajes de Google está activada de forma predeterminada y solo se aplica a las conversaciones con personas que no forman parte de la lista de contactos. Esta implementación de Android, asegura que la privacidad del usuario se mantenga intacta, mientras se proporciona una capa adicional de seguridad contra los fraudes.

En la misma línea, Google ha lanzado otra función de detección de estafas impulsada por IA para llamadas, Scam Detection, que avanzó a finales del año pasado para usuarios de la versión beta pública de Phone by Google en teléfonos Pixel de Estados Unidos. Google emplea modelos de IA procesados en el dispositivo para analizar conversaciones en tiempo real y advertir a los usuarios de Android sobre posibles estafas. Si Scam Detection identifica que un actor malicioso se ha puesto en contacto con la víctima para que le proporcione información financiera, le avisará mediante notificaciones de audio y táctiles y le mostrará una advertencia en el teléfono, indicando que la llamada puede ser una estafa. Esta función representa un avance significativo en la protección contra el fraude telefónico, permitiendo a los usuarios tomar decisiones informadas y evitar caer en trampas.

Google ha lanzado otra función de detección de estafas impulsada por IA para llamadas. Fuente: infobae.com

De forma similar a la detección de estafas en mensajería, Google ha creado esta función para proteger la privacidad de las personas, al procesar todo en el dispositivo. Esto significa que el audio de las llamadas no se graba ni se almacena en el dispositivo ni se envía a Google o a terceros una transcripción de esa conversación. La privacidad es un pilar fundamental en el desarrollo de estas nuevas funcionalidades. De esta manera, con la IA, la empresa se asegura de que la información sensible del usuario permanezca en su dispositivo, evitando la exposición a riesgos externos. Este enfoque garantiza que la seguridad y la privacidad no sean mutuamente excluyentes, sino que se refuercen mutuamente.