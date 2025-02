5 cuidados básicos para tener un ajolote en casa

Uno de los animalitos que goza de gran popularidad actualmente es el Ajolote, cada vez más personas desean tener uno en casa; sin embargo, desconocen cómo cuidarlo, por lo que aquí conocerás los cinco cuidados básicos que hay que tener en cuanto su alimentación, el lugar donde debe vivir, calidad del agua y otros aspectos.

Sin embargo, antes de adentrarte en esos detalles es importante que sepas que los ajolotes se encuentran en peligro de extinción, debido a la degradación de su hábitat natural, que era el canal de Xochimilco. Esta situación, ha impulsado su conservación con la creación de refugios, como el de la Cantera Oriente de la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel (REPSA).

Tener en casa a uno o varios de estos tiernos animalitos, que hay en colores rosa, violeta, negro o blanco, es una gran responsabilidad. Mantenerlos saludables implicará brindarles un ambiente seguro y libre de factores que le generen estrés o pongan en riesgo.

En redes sociales hay una gran diversidad de cuentas como Curiosidad Animal, Ismael Chee o Animal Tropic, que ofrecen interesantes tips para el cuidado y protección de esta especie originaria de la Ciudad de México, cuya población se redujo en un 99.9% de 1998 a 2024, de acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México.

¿Qué colores tiene el ajolote? Foto: Pixabay

¿Cómo cuidar a un ajolote en casa?

Lo primero que se debe tener en cuenta es el espacio donde vivirá tu ajolote. Si se trata sólo de uno, se recomienda contar con un acuario o tanque de al menos 40 litros de agua totalmente limpia y a una temperatura de alrededor de 18 grados Celsius. Si desearas tener más de uno, requerirás de un espacio más amplio.

El agua debe estar lo suficientemente filtrada, ya que si hay sustancias tóxicas como el cloro podría afectarlos. Se recomienda un PH de entre 6.5 y 8.0. Procura cambiar el agua con regularidad, para que se mantenga limpio su acuario. El tamaño es importante porque pueden crecer hasta 30 centímetros.

¿Qué comen los ajolotes?

Los ajolotes se alimentan de gusanos, lombrices de tierra, y peces pequeños, aunque también se les puede proporcionar camarones o un buen pellet, para evitar daños gástricos. No se recomiendan los que flotan, ya que este animal no suele subir a la superficie y le puede producir gases. En cambio los que se hunden con facilidad, serán más atractivos. Si eliges un pellet, es necesario que tengan más de 45% de proteína y que su principal ingrediente no sea harina de pescado, de acuerdo con la cuenta de Instagram vetkipedia.

También debes tener cuidado con la iluminación de su acuario, estos curiosos animalitos prefieren los ambientes con poca luz, por lo que si le colocas una muy intensa podrían estresarse. Puedes usar unas luces tenues y de bajo consumo de energía eléctrica.

Aléjalo del estrés. Foto: Cuartoscuro

Evita tocarlos con frecuencia, es posible que al encariñarte con tu ajolote, sientas una gran necesidad de acariciarlo, pero esto a ellos no les viene nada bien, es mejor sólo admirar su belleza sin manipularlos.

Finalmente, es indispensable que observes el estado de su piel. Si notas alguna herida o su piel se nota más opaca de lo normal, podrían ser señales de que algo anda mal. En esos casos, el agua limpia será una aliada clave para evitar infecciones. Otra señal de alerta es que pierda el apetito. Si algo de esto ocurre, no dudes en llevarlo con un veterinario especializado.

